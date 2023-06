Modenamoremio e Fotoclub Colibrì uniscono le forze per una serata fotografica in Piazza XX Settembre

Modenamoremio si unisce allo storico Fotoclub Colibrì che quest’anno celebra il suo sessantesimo anno di attività per una serata fotografica in piazza XX Settembre. L’appuntamento è per questa sera alle 21 con una serata dedicata alla proiezione di audiovisivi realizzati dai soci del club di fotografia. Tra musica e immagini si viaggerà in paesi lontani, dalla Cina all’Islanda, dall’Iran agli Stati Uniti. Ci si immergerà nella natura, fotografata dai soci del Colibrì in paesi esotici, ma anche dietro casa, si conosceranno storie semplici e ricche di umanità anche attraverso immagini della nostra città. Durante la serata verranno raccolti fondi destinati all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia – Romagna con il fine di sostenere le comunità colpite dall’alluvione in Romagna. A seguire il circolo fotografico che da anni organizza proiezioni di grande successo nel cuore del parco Amendola, presenterà "I lunedì del Colibrì. Fotografando il mondo". Info fotoclubcolibri.it.