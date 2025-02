Modenantiquaria chiude. Tanti i visitatori in Fiera

Dopo una settimana ha chiuso ieri i battenti Modenantiquaria, l’appuntamento con la manifestazione internazionale di alto antiquariato che ha così portato a termine la sua 38esima edizione a ModenaFiere. Si tratta di un vero record: nessun’altra mostra d’arte antica in Italia vanta un numero di edizioni così elevato. I visitatori hanno potuto ammirare le oltre 100 le gallerie presenti, dall’Italia e dall’estero, un connubio perfetto tra arte, passione ed affari. L’allestimento della mostra è diventato uno dei punti di forza della manifestazione, così come il modo in cui gli antiquari espongono oggetti, mobili e dipinti. Grande successo a riscosso "Petra", in contemporanea a Modenantiquaria, un vero e proprio salone dei progetti e paesaggi dal classico al contemporaneo. Ha offerto soluzioni di qualsiasi tipo, gusto e dimensione a chi vuole arredare, progettare, o ristrutturare un giardino, un casale o una seconda casa, con soluzioni personalizzate di exterior design, capaci di trasformare gli spazi in ambienti unici e originali.