Modenantiquaria, il bilancio: "Boom di visitatori, tante le vendite realizzate"

Trentasette edizioni e una conferma per Modenantiquaria, che si è chiusa ieri a ModenaFiere: è la più prestigiosa piazza d’affari annuale per l’arte antica in Italia, il luogo d’incontro per eccellenza tra antiquari e collezionisti. Lo sottolineano i suoi 35mila visitatori - in linea con lo scorso anno - le oltre cento gallerie di fama internazionale presenti, e i numerosi acquirenti che nei nove giorni di manifestazione hanno scelto di investire in un bene durevole.

"Siamo molto soddisfatti: in questi giorni Modenantiquaria ha portato in città il meglio dell’antiquariato con i suoi galleristi più importanti. E la qualità è stata premiata" - sottolinea Marco Momoli, Amministratore Delegato di ModenaFiere - un viaggio nel gusto delle diverse epoche, attraverso una carrellata di dipinti, sculture, mobili, gioielli "con la garanzia di acquistare opere il cui valore è certificato: un comitato di vetting composto da venti esperti ha il compito di vagliare ogni singolo oggetto esposto. Questo aspetto è da sempre un fondamentale supporto alle vendite", conclude Momoli. "Guardiamo al futuro con ottimismo - afferma Pietro Cantore, Art Consultant della Manifestazione e Vicepresidente dell’Associazione Antiquari d’Italia - consapevoli che l’oggetto antico si conferma ancora una volta un solido investimento dettato dalla sua unicità, e le numerose vendite chiuse in questa edizione ne sono la prova concreta. E’ importante sottolineare che quello di Modenantiquaria è un pubblico trasversale: in mostra ci sono oggetti che possono arrivare a costare oltre un milione di euro, altri solo qualche migliaio: non bisogna essere ricchi per comprare un oggetto antico, la prima cosa è la passione".

La forza della mostra è data dalle sue tre "anime": Modenantiquaria e il suo allestimento suggestivo - curato dall’architetto Ruggero Moncada di Paternò - è affiancato da Petra, che per la sua 30esima edizione ha proposto un format completamente rinnovato, focalizzato sull’outdoor e il paesaggio. Inoltre, dopo il successo dei primi due anni “Sculptura. Capolavori italiani dal XIII al XX secolo” ha consolidato il proprio obiettivo di appuntamento annuale irrinunciabile per collezionisti e appassionati.