"Modenantiquaria, in mostra l’eccellenza"

Taglio del nastro stasera alle 18.30 per la XXXVI edizione di Modenantiquaria, nel quartiere fieristico. Alla serata inaugurale di una delle mostre mercato d’alto antiquariato più apprezzate d’Europa, rigorosamente a invito, saranno presenti anche le autorità. Da domani mattina alle 10.30, poi, fino a domenica 19 febbraio la manifestazione aprirà le porte al pubblico.

L’obiettivo di questa edizione è quello di migliorare ulteriormente l’ottimo risultato dell’anno scorso, ovvero, come afferma il presidente di ModenaFiere Alfonso Panzani "un’edizione di vera eccellenza che ha portato a Modena molte delle migliori gallerie italiane e alcune ottime gallerie internazionali". Modenantiquaria, patrocinata da Associazione Antiquari d’Italia e FIMA, è infatti la manifestazione di riferimento per chi ricerca l’eccellenza di Alto antiquariato: "Un crocevia unico dove collezionisti, appassionati e mercanti d’arte si incontrano alla ricerca di preziosi capolavori. La mostra è il connubio perfetto tra arte, passione ed affari nonché una vetrina esemplare per le più illustri gallerie del settore che spesso espongono opere anche inedite". La qualità e il valore delle opere esposte, oltre che dal prestigio delle gallerie, viene ulteriormente garantito e certificato dal comitato di vetting, composto da storici dell’arte accreditati a livello internazionale che esamina tutti gli oggetti esposti prima dell’apertura della mostra. "Abbiamo circa 140 gallerie, tutte di altissimo livello" conclude Panzani.

"Parafrasando una celebre frase di Italo Calvino, un oggetto d’antiquariato non ha mai finito di dire quel che ha da dire – sottolinea Pietro Cantore, Presidente degli Antiquari Modenesi e Tesoriere dell’Associazione Antiquari d’Italia – ecco perché sono convinto che il mercato dell’antiquariato e Modenantiquaria continueranno ad avere grande successo.