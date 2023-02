"Modenantiquaria, la bellezza che dà valore"

di Stefano Marchetti

"Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire", scriveva Italo Calvino. "La stessa definizione ben si adatta anche agli oggetti di antiquariato che ci parlano del loro tempo, andando oltre il tempo", osserva Pietro Cantore, presidente degli Antiquari modenesi e tesoriere dell’Associazione Antiquari d’Italia, nell’introdurre la 36ª edizione di "Modenantiquaria", la più importante rassegna italiana annuale dedicata all’alto antiquariato, in programma da sabato 11 a domenica 19 al quartiere fieristico. "Torniamo finalmente alle nostre date canoniche di febbraio – fa notare Alfonso Panzani, presidente di ModenaFiere –. Per noi è un segno di ottimismo, così come la presenza di 140 gallerie, tutte di pregio: anche in un momento generale di incertezza, questo ci dice che l’antiquariato è in salute, così come Modenantiquaria". "Qui si incontrano collezionisti, mercanti d’arte, appassionati, e tutte le gallerie portano le loro proposte più preziose, anche inedite – aggiunge Marco Momoli, consigliere delegato di ModenaFiere –. La qualità e il valore delle opere esposte sono certificati da un comitato di ‘vetting’ che prima dell’apertura della mostra esamina tutti i pezzi. È un’ulteriore garanzia per chi intenda effettuare un acquisto".

"Modenantiquaria" è – certo – una mostra mercato, e tutto quanto viene esposto può essere comperato e portato a casa ("Ma non ci sono soltanto oggetti per grandi investitori", tengono a precisare gli organizzatori). Tuttavia la si può visitare anche come un grande museo, una Wunderkammer, una galleria delle gallerie dove viaggiare nel tempo, dalle meraviglie del Rinascimento fino alle chicche del design del ‘900 che – sì – sta diventando sempre più ricercato. "Dopo una breve battuta d’arresto nel periodo della pandemia, il mercato è ripreso e appare promettente – aggiunge Cantore –. Oltretutto oggi ci sono anche quotazioni favorevoli". Nell’abbraccio di Modenantiquaria ritroveremo anche "Petra", 3000 metri quadri di salone dedicato agli arredi antichi da giardino, e "Sculptura", una meravigliosa carrellata di 30 capolavori italiani dal XIII al XX secolo, presentati da 15 gallerie: fra essi, anche un Crocifisso in bronzo con la Vergine e San Giovanni Evangelista, realizzato (tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600) da Pietro Tacca, allievo di Giambologna, stimato 850mila euro. In fiera potremo visitare anche lo spazio di Bper Banca, sponsor della manifestazione, che esporrà tre perle della sua collezione, due dipinti di Elisabetta Sirani, "San Giovannino nel deserto" e "Madonna che allatta il Bambino", e un’opera del padre Giovanni Andrea, "La Terra dona a Nettuno i bulbi di tulipano". Ormai radicata nelle attese e nell’affetto degli appassionati, "Modenantiquaria" è anche una bella vetrina per la nostra città, come fa notare Ludovica Ferrari, assessora alle politiche economiche e al turismo, e non a caso il ‘simbolo’ della manifestazione è il busto di Francesco I scolpito dal Bernini, custodito alla Galleria Estense. "Una ricerca di Nomisma ha certificato che Modenantiquaria generi in città un indotto di 8 milioni e 150mila euro", ricorda Pietro Cantore. Grande bellezza, grande valore.