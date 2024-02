Modenantiquaria. Sicurezza al centro: "Così evitiamo furti e atti vandalici"

Per quindici giorni, tra allestimento e disallestimento, i padiglioni di ModenaFiere si sono trasformati in un grande museo che ha accolto opere d’arte antica delle più prestigiose gallerie antiquarie internazionali. Modenantiquaria da 37 anni porta in città dipinti, sculture, arredi, gioielli di epoche remote e di altissimo valore, che rendono la manifestazione un obiettivo sensibile per eventuali furti o danneggiamenti. Ancora una volta la mostra è riuscita a garantire l’alta qualità delle opere esposte coniugata a una altrettanto elevata sicurezza per il lavoro dei galleristi: "La grande attenzione all’aspetto della sicurezza è un elemento per noi fondamentale, che è diventato un tratto distintivo della manifestazione: in 37 edizioni non abbiamo mai subito un furto o un atto vandalico – sottolinea Marco Momoli, Amministratore Delegato di ModenaFiere – Vigilare e proteggere le opere esposte h24 è stato possibile grazie alla professionalità di personale specializzato, con cui abbiamo assicurato lo svolgimento della mostra e delle compravendite in assoluta tranquillità; lo testimoniano anche diverse mail di antiquari che hanno voluto mettere nero su bianco la loro soddisfazione e gratitudine per un aspetto sempre molto delicato quando si tratta di opere di valore. Da sottolineare la sinergia tra la Questura modenese e gli addetti alla security, che ha reso i padiglioni ancora più protetti". Un modello organizzativo specializzato e testato sul campo ormai da decenni da Angelo Fuggiano, titolare di FAS Security Solutions, che con ModenaFiere gestisce la sicurezza della manifestazione. "Ci occupiamo di Modenantiquaria da ben 29 anni, con una squadra di 20 operatori. Già all’ingresso dei padiglioni i miei uomini segnalano ai colleghi all’interno se c’è qualche individuo sospetto. Inoltre squadre in borghese si aggirano tra gli stand e durante le ore notturne i padiglioni sono protetti da numerosi allarmi. E’ un lavoro di squadra fatto di attenzione ai dettagli e coordinamento: con la nostra esperienza riusciamo a individuare i posti, anche i più impensati, in cui possono nascondersi potenziali ladri" sottolinea Fuggiano, che illustra un metodo di lavoro rodato ed efficace e che ha reso Modenantiquaria un vero e proprio baluardo.