Modenantiquaria: "Successo di pubblico ma anche di vendite"

Trentotto edizioni e una conferma per Modenantiquaria, che si è chiusa domenica a ModenaFiere: è la più prestigiosa piazza d’affari annuale per l’arte antica in Italia, il luogo d’incontro per eccellenza tra antiquari e collezionisti.

Lo sottolineano i suoi 35mila visitatori – in linea con lo scorso anno – le oltre cento gallerie di fama internazionale presenti, e i numerosi acquirenti che nei nove giorni di manifestazione hanno scelto di investire in un bene durevole.

"La nostra soddisfazione come organizzatori deriva da quella dei cento galleristi presenti, che ci hanno confermato un pubblico di visitatori particolarmente propenso all’acquisto – sottolinea Marco Momoli, amministratore delegato di ModenaFiere – Le vendite sono state numerose. Evidentemente questo conferma il fatto che l’arte antiquaria è considerata un investimento sicuro, un bene rifugio perché non è soggetta a grandi variazioni di valore".

Sono proprio le gallerie antiquarie a sottolineare di avere concluso ottimi affari nei nove giorni di manifestazione: Gianluca Arcuti ha venduto due sculture veneziane, un monetiere da viaggio in ebano della seconda metà del IXX secolo, un orologio in bronzo che raffigura l’Africa, due sculture liberty. ’Il gatto’ e ’Il rapace’, due dipinti di Antonio Ligabue, sono stati acquistati presso lo stand di Phidias Antiques, così come il ’Ritratto di fanciulla’ di Corcos, una scultura di Arnaldo Fazzi, e il dipinto ’Piazza del Cairo’ di Hermann Corrodi.

Molto richiesti i dipinti di Studiolo Fine Art, che ha chiuso trattative per tele di Luigi Bracchi, Cesare Mionti, Anselmo Bucci e per una scultura di Messina; la Galleria Cantore ha venduto il cinquecentesco ’Ritratto di gentildonna’ di Innocenzo da Imola, ’Lot e le figlie’ di Domenico Pedrini, il ’Paesaggio con bagnanti’ di Ludovico Lana e il ’Presepe’ di Pietro Righi, mentre Fondantico di Tiziana Sassoli ’La Madonna del Canuti’ e il grandissimo ovale di Louis Dorigny raffigurante Danae.

"Uno dei punti di forza di questa mostra è proprio la varietà degli oggetti esposti e delle epoche di provenienza: dagli argenti, ai mobili, alla pittura antica, fino ai tappeti e agli arazzi: ognuno venendo a Modenantiquaria può trovare qualcosa che lo attira", afferma Pietro Cantore, Art Director della manifestazione e Vicepresidente dell’Associazione Antiquari d’Italia. "Quest’anno la manifestazione ha avuto un grande successo sia di pubblico che di vendite e in più tanti contatti nuovi con appassionati e collezionisti. Il mercato dell’antiquariato sembra confermarsi molto appetibile e in rialzo. Sicuramente nel 2026 con queste premesse arriveremo a una 39edizione ancor più di prestigio".