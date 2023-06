"Modenello, occasione unica La politica non lo ostacoli"

Il progetto "Modenello", ovvero il centro sportivo che il Modena Fc è intenzionato a realizzare a Nonantola, deve andare avanti. E la politica deve favorire questa iniziativa privata, evitando "pasticci" come avvenuto recentemente per la questione del Pip Gazzate. Questa, in estrema sintesi, è la linea espressa ieri mattina in una conferenza stampa convocata in Provincia da parte dei consiglieri comunali di Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano. I consiglieri hanno annunciato che, proprio con l’obiettivo di "blindare" tale progetto, metteranno ai voti nel prossimo consiglio comunale uno specifico ordine del giorno, col quale si vuole impegnare la Giunta a "manifestare al proponente la disponibilità di massima dell’Amministrazione ad utilizzare la quota necessaria del limite di consumo di suolo di cui alla Legge Regionale 242017, nel caso in cui venga avanzato un progetto definitivo che superasse l’esame degli organi tecnici". Platis, poi, spiega nel dettaglio le motivazioni di questo ordine del giorno e il suo significato. "In virtù della nuova legge urbanistica regionale – rileva il consigliere comunale di Forza Italia – sul territorio di Nonantola, praticamente per i prossimi cinquant’anni, si potrà consumare solo il 3% di suolo, escludendo da questa percentuale le strutture di pubblica utilità e gli insediamenti previsti dai vecchi piani urbanistici. Il progetto del ’Modenello’, da solo, andrebbe a incidere per il 2,2% in questa quota, con i suoi 4 campi da calcio, uffici, store, spazi fitness. E’ quindi una quota molto importante rispetto alla percentuale complessiva del 3%, ma mi sembrerebbe un suicidio per il territorio non farla passare. Si tratta infatti di una grande opportunità e certi treni passano una volta sola. Per questo abbiamo presentato uno specifico ordine del giorno in consiglio comunale, col quale intendiamo tranquillizzare il privato nel caso voglia presentare il progetto definitivo per il ’Modenello’.

Al contempo, vogliamo evitare situazioni analoghe a quelle cui abbiamo assistito per il Pip Gazzate, dove il nulla osta tecnico è stato ostacolato da scelte politiche. Il centro del Modena Fc – conclude Platis – sorgerebbe tra l’altro in via Maestra di Bagazzano, a poche centinaia di metri dalla rotta del Panaro del dicembre 2020. Per l’insediamento è prevista, come opera, la realizzazione di un argine attrezzato con ’Percorso vita’, quindi si tratta di un progetto molto attento anche all’ambiente e alla tutela del territorio in cui andrebbe a insediarsi".

Marco Pederzoli