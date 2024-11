Coppia di Modena ad Affari tuoi, lacrime per il figlio: “Chiamati qui il giorno in cui è morto”

Modena, 8 novembre 2024 – Un'esperienza particolare quella di una coppia di Modena, Enrico Sala e sua moglie Elisa Scarabelli, ieri 7 novembre ad Affari Tuoi su Rai Uno. I due sono rimasti praticamente a bocca asciutta. Emozionando però tantissimo il pubblico con la loro storia struggente, nel ricordo del figlio morto. Ve la raccontiamo, ecco com'è andata.

“Questa sera, da Modena, per l’Emilia Romagna gioca Enrico”, ha iniziato la puntata il conduttore, Stefano De Martino. La coppia, unita da 26 anni, ha svelato il racconto piano piano. All’inizio Enrico spiega di essere un programmatore informatico, mentre Elisa lavora in uno studio fisioterapico. Poi la coppia parla della propria attività parallela, legata ad una passione comune: quella dei travel blogger. Il concorrente spiega che “si tratta di un blog di viaggi che abbiamo aperto nel 2018 dopo vent’anni di viaggi”.

A fine puntata Enrico rimane con tre pacchi blu (10, 200 e 500 euro) e due rossi (20 mila e 200 mila euro), arriva l'offerta del Dottore: 25 mila euro. Enrico ed Elisa si confrontano, poi il concorrente si commuove e lo dichiara: “Ho un momento di commozione, scusate”. I suoi occhi e quelli di sua moglie si riempiono di lacrime.

Quindi il triste racconto: “Mi hanno chiamato il giorno in cui abbiamo perso il nostro primo figlio e allora mi è venuto un attimo di… e quindi gli do un significato. Ho come la sensazione che mi voglia aiutare e voglio provare ad andare avanti”. “Per me è stato come un segnale, per questo voglio provare ad andare avanti. Siamo morti e siamo rinati, però quel dolore te lo porti dietro tutta la vita”. “Posso solo immaginarlo”, commenta De Martino.

La sensazione di Enrico tuttavia purtroppo si rivelerà sbagliata. Enrico rifiuta 5mila euro offerti dal Dottore, prosegue convinto di riuscire a vincere di più. “Qualche giorno fa sono andato da mia figlia di 3 anni; dopo la telefonata, le ho disegnato 20 cerchi e le ho detto di fare una x a caso. Mi ha detto che quello che gli piaceva di più era il numero 6”.

Il pacco numero 6 è quello dell’Umbria. “Quindi lo lascio per ultimo, chiamo il numero 7, la Basilicata”, afferma Enrico. È un pacco blu. A questo punto Enrico e la moglie possono vincere 10 euro o 20.000 euro, ma rifiuta la proposta del cambio, tenendo il numero 18. La beffa: in quel pacco ci sono solamente 10 euro. Peccato.