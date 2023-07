Modenesi alla ricerca dell'estate, viaggiare nonostante i rincari

di Giorgia De Cupertinis

Anche i modenesi "cercano l’estate tutto l’anno". E quando arriva, è giusto non farsi trovare impreparati. Soprattutto in uno scenario ostacolato dai rincari, dove a spuntarla è soltanto chi ha previsto l’impennata dei prezzi e si era già indirizzato verso le agenzie di viaggi a gennaio o a febbraio. "In quei mesi abbiamo lavorato moltissimo – afferma Rita Martinelli di Exagon Viaggi – perché in tanti sono stati previdenti, così da non trovarsi a pochi giorni dalla partenza senza nulla in mano oppure ostacolati dai rincari. Questa strategia ha aiuto diversi gruppi, coppie, famiglie".

Superati gli anni della pandemia, infatti, sono molteplici le destinazioni che stimolano la fantasia dei viaggiatori. E i modenesi sono pronti a salire sull’aereo per scoprire e riscoprire nuovi orizzonti: tra le mete più gettonate si fanno spazio gli Stati Uniti, ma anche Bali e "come ogni estate le isole della Grecia, da Mykonos a Santorini, senza dimenticare anche le isole minori, come Samos - continua - stanno riscontrando un grande successo anche le Baleari, che sono da sempre tra le destinazioni preferite. Negli ultimi anni e anche durante quest’estate, abbiamo inoltre notato come tanti modenesi vogliano scoprire Minorca". Non solo New York, dunque, ma anche lunghi viaggi in "Indonesia e in Africa per visitare i parchi della Tanzania: i Safari attirano moltissimo".

Insomma, se i rincari picchiano (da giugno le vendite si sono indebolite a causa del rialzo dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda i voli aerei) non riescono comunque a frenare i modenesi che, dopo un lungo inverno, vogliono ora godersi l’estate a pieno. Valigie in mano, pronti a esplorare le mete più lontane, mentre il Belpaese è visto quasi come un’alternativa per chi non riesce a raggiungere le destinazioni straniere, sebbene il sud - la Sardegna in primis, ma anche la Calabria e la Sicilia - continui a invogliare i turisti.

"Il modenese si conferma anche quest’anno un viaggiatore attratto principalmente dall’estero – prosegue Martinelli –: questo perché per lui, la vacanza, corrisponde a fare i bagagli, salire su un aereo e andare lontano. Si identifica bene infatti con scelte di viaggio di questo genere, che comportano un’esperienza al di là dei confini, ma allo stesso tempo è bene ricordare che prima di mettersi in partenza cerca grande sicurezza. E in questo senso le agenzie sono una garanzia".

Secondo Martinelli, inoltre, per i trentenni "la vacanza di gruppo sta diventando quasi un’esigenza, dove l’organizzazione rappresenta uno degli aspetti principali per realizzare la ‘vacanza ideale’. Mentre le coppie vogliono sì i servizi prenotati, ma sono un po’ più autonomi. Infine, nemmeno i giovanissimi vanno più all’avventura come prima, ma hanno idee ed esigenze che noi assembliamo in un viaggio su misura". Non solo. Se ci sono tanti americani a Modena, anche tanti modenesi hanno infatti deciso di volare fino agli Stati Uniti, così come conferma l’agenzia viaggi ‘Lasciati Viaggiare’: "Abbiamo registrato tantissime richieste per l’America: la maggior parte sceglie quella destinazione - spiega Cristina Caretti - ma sta andando forte anche il Giappone, soprattutto per i viaggi di gruppo. E in classifica si inseriscono anche la Tanzania, il Kenya. Le destinazioni adesso sono più care soprattutto per quanto riguarda l’aspetto legato ai voli, ma soltanto dieci giorni fa abbiamo prenotato per l’appunto un viaggio per gli Stati Uniti a un prezzo più basso".