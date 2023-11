Moglie insultata e picchiata davanti ai figli

L’ha insultata, umiliata e picchiata anche davanti ai suoi bambini di 9, 12 e 14 anni.

Ieri l’uomo è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere.

Parliamo di un modenese cinquantenne, libero ma sottoposto a divieto di avvicinamento alla vittima. All’imputato non sono state concesse le sanzioni sostitutive.

Secondo le accuse l’uomo, a partire dal dicembre dello scorso anno e fino a gennaio, avrebbe appunto maltrattato la moglie passando dalle parole ai fatti: maltrattamenti psicologici e poi fisici durante i quali, in almeno tre occasioni, avrebbe picchiato la vittima alla presenza appunto dei figli minori che hanno assistito a violenze e comportamenti degradanti.

La donna, temendo per la propria incolumità ha presentato alla fine denuncia nei confronti dell’uomo, condannato ieri a due anni e otto mesi di carcere con rito abbreviato.

La donna agli inquirenti ha raccontato di aver subito per lungo tempo umiliazioni tra le mura domestiche e sevizie. L’imputato ha negato le accuse, sostenendo come il rapporto di coppia fosse in crisi.

L’uomo, però, era già stato denunciato nel 2018 per lo stesso reato, ovvero per maltrattamenti tra le mura domestiche.

Per questo motivo il gip non gli ha consesso la sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive previste dalla nuova normativa