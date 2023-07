Mogol show in piazza a Montese "Cantiamo tutti, fa bene alla salute"

Lectio Magistralis di Mogol sabato sera in Piazza IV novembre,

con tutto esaurito in platea e tantissimi tutt’intorno, in piedi, per strada e sulla terrazza della caffetteria ’Vecchia Piazza’. C’era il pubblico dei grandi eventi, arrivato anche da lontano. Del resto, per questa seconda serata del festival di storia e cultura ‘Un paese ci vuole’, firmato Pro Loco, i direttori artistici Marco Lombardo e Vittorio Macioce, hanno portato la pietra miliare della storia della canzone d’autore. Che ha regalato un excursus storico dagli anni Sessanta in poi. E ha anche cantato, accompagnato dalla Band Nessun Rumore che ha intrattenuto fino a oltre la mezzanotte con ‘80 anni di Lucio Battisti’. "Mi è stato detto che a Montese cantano tutti bene – ha esordito Mogol –. Vediamo se è vero. La canzone si chiama ’Un’avventura’, di Battisti e mia. Cantiamo tutti. Sapete quanto fa bene cantare insieme? È sicuro un anno intero di salute totale. Fuori la voce". Applausi a non finire. E ha raccontato la genesi de ’Il mio canto libero’: "Voi credete di conoscerla, ma non sapete come è nato il testo che ho scritto. Dovrei vergognarmi un po’ a parlare di questa canzone. Quando mi sono sposato ero innamorato di una donna fantastica, e lo è pure adesso, solo che ero immaturo. Dopo due anni è passata una rossa che mi ha strizzato l’occhio e io l’ho seguita e mi sono separato da mia moglie. Quando ci si separava 50 anni fa, la gente non ti parlava più, gli amici li perdevi tutti, rimanevi isolato. Allora io affittai un mulino vecchio in Brianza, in mezzo a un bosco, e io e lei vivevamo lì, ‘in un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e s’innalza altissimo e va, e vola sulle accuse della gente’". E tutti a cantare assieme al grande paroliere e produttore discografico. Nel pomeriggio Mogol aveva incontrato i giornalisti. Impossibile non parlare di Vasco, data la vicinanza tra Montese e Zocca. "Per Vasco – ha spiegato – ho scritto due canzoni, ’Il tempo di morire’ ma non sapevo che l’avesse cantata, l’ho sentita di recente, l’ha cantata molto bene. L’altra è ’La compagnia’. Le hanno cantate lui e Battisti. Devo dire che l’edizione di Vasco ha più grinta, un’interpretazione musicale, parliamo dell’orchestra, più forte. Vasco è un grande. Ha usato parole molto belle nei miei confronti. Gliene sono grato".

Mogol continua ad avere contatti anche con altri nostri artisti illustri, Caterina Caselli e Maurizio Vandelli dell’Equipe 84. "Caterina Caselli ha cantato molte mie canzoni, fra le quali ’Cento giorni’, ’Io sono bugiarda’, ’Il gusto della vita’. È un’ottima interprete, è rimasta giovane ancora oggi. Per l’Equipe 84 scrissi tre canzoni, ’La dolce di giorno’, ’Per una lira’, e ’29 settembre’. È stata un grande successo ’29 settembre’, il primo importante. Io ho sempre avuto rapporti con gli interpreti, ero grato che cantassero le mie canzoni". Ma non è solo la carriera artistica a legare Mogol a Modena: "Ho avuto un figlio da una modenese, Francesco, bravissimo presentatore, un grande professionista, che adesso, all’improvviso, fa l’immobiliarista. Ha 44 anni. Io ho sempre avuto un buon rapporto con Modena, città viva. Si mangia molto bene, è tutto buono".

Walter Bellisi