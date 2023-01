Mohamed è qui, oggi l’interrogatorio "E’ stanco e preoccupato, chiarirà tutto"

di Valentina Reggiani "Provato dalla detenzione" che dura ormai tre settimane ma anche dal viaggio legato all’estradizione. "Stanco" e, soprattutto, "preoccupato". E’ così che si è mostrato ieri Mohamed Gaaloul al suo arrivo in carcere, a Modena. Dopo l’atterraggio a Linate, infatti, con un volo partito da Parigi, il tunisino 29enne accusato dell’omicidio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri è stato trasferito direttamente al Sant’Anna ieri, nel primo pomeriggio, scortato dai mezzi della penitenziaria. Poco dopo aver terminato le pratiche di accesso al carcere Gaaloul ha incontrato il proprio legale di fiducia, l’avvocato Roberto Ghini. "Il mio assistito era molto stanco, provato dal viaggio e dalla detenzione in carcere ma anche inevitabilmente preoccupato per la situazione – spiega il legale difensore. – L’incontro è durato circa due ore e abbiamo iniziato ad affrontare le questioni di merito. Tornerò da lui domani mattina (oggi, ndr) e alle 14 Gaaloul affronterà l’interrogatorio di garanzia in carcere. Chiariremo tutto a tempo debito davanti alle autorità competenti", conclude Ghini. Gaaloul era stato fermato in Francia lo scorso 14 dicembre su mandato di arresto europeo, dopo essere partito improvvisamente dalla sua abitazione di Vallalta di Concordia. Secondo la Procura nei suoi confronti sono stati raccolti chiari e...