Molestata sul lavoro, denuncia il titolare

Si era offerto di portarla a casa dopo una cena aziendale ma, prima di salutarla, le aveva messo le mani addosso. In un secondo ‘momento’, invece, l’aveva esortata a raggiungerlo in ufficio per molestarla sessualmente ancora una volta. E’ finito a processo con le accuse di violenza sessuale e stalking uno dei responsabili di una società di movimentazione di piastrelle di Sassuolo. Ad accusarlo è infatti la segretaria, una 30enne di origine moldave che lo ha denunciato. Gli episodi sarebbero avvenuti tra maggio e settembre del 2020. Ieri la giovane è stata sentita per circa due ore in aula. La giovane e presunta vittima ha spiegato che, essendo assunta con contratti trimestrali, temendo di perdere il lavoro dopo la prima aggressione sessuale aveva preferito mantenere il silenzio. In seguito, però, il datore di lavoro sarebbe divenuto sempre più ‘pressante’. Secondo il racconto della giovane a maggio del 2020 l’uomo l’aveva palpeggiata dopo averla riaccompagnata a casa, al termine di una cena. Nonostante il suo rifiuto, l’imputato – secondo le accuse – aveva iniziato a perseguitarla ’ fino al mese di settembre quando, dopo averla chiamata nel suo ufficio, le aveva nuovamente messo le mani addosso. A quel punto la lavoratrice aveva deciso di andarsene e di denunciare l’uomo. Ora l’imputato rischia una condanna pesante.

v.r.