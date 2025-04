Molestava i passanti in stazione. Arrestato dalla polizia locale

Un arresto nella zona delle stazioni, a Sassuolo. Resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di arma le accuse sulla base delle quali un uomo è stato prima arrestato, poi giudicato con rito direttissimo ed infine tradotto in carcere. Quanto all’arresto, i fatti risalgono ad una decina di giorni fa, quando un cittadino ha segnalato ad una pattuglia del nucleo polizia giudiziaria della polizia locale di Sassuolo come un uomo infastidisse ripetutamente le persone che transitavano a ridosso della stazione ferroviaria per Reggio Emilia: tanto è bastato agli agenti ad intervenire e l’uomo, alla vista del personale in divisa ha iniziato la sua corsa andando a nascondersi all’interno della carrozza del treno in fermata. Raggiunto, si è poi rifiutato di declinare le generalità e di esibire i documenti e per opporsi all’accompagnamento ai fini identificativi presso il comando di polizia locale ha iniziato a mordere ai polsi i due agenti, che sono riusciti comunque a ‘contenerlo’.

A seguito della perquisizione personale, gli sono anche state trovate addosso 17 dosi di hashish ed un coltello a scatto. Alle operazioni hanno partecipato anche i Carabinieri e la Polizia di Stato.