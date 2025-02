"Molestava la sorella della moglie". Imprenditore rischia il processo

Avrebbe approfittato di quei momenti in cui si trovava con lui, in vacanza al mare, al parco o soli in casa per metterle le mani addosso e obbligarla a subire rapporti sessuali. Rischia ora il processo con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata dalla minor età della vittima un imprenditore carpigiano di 41 anni. L’uomo, infatti, cognato della minore, che all’epoca dei fatti – dalla primavera del 2022 e fino a settembre 2023 – aveva 14 anni, avrebbe costretto la presunta vittima, sorellina minore della moglie a subire molestie. E’ stata la studentessa a raccontare, in lacrime, quanto sarebbe stata costretta a subire e ‘tacere’ dinanzi ai solleciti della mamma e della zia a recarsi a casa del giovane cognato. Sono diversi gli episodi contestati all’imputato e sarebbero avvenuti in una circostanza in riviera, durante una vacanza organizzata dalla famiglia; in altre all’interno dell’abitazione e, in altre ancora, nel capannone dell’azienda del 41enne. Ieri mattina il giudice era chiamato a stabilire se sentire la minore nell’ambito dell’incidente probatorio ma il Gip, ritenendolo maggiormente ‘invasivo e traumatico’ per la ragazzina ha ritenuto di soprassedere, rinviando direttamente gli atti al pm che ora dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio dell’imprenditore. La minore è tra l’altro affetta da un deficit cognitivo certificato e, dal momento in cui ha raccontato quanto subito ai genitori, è seguita da una psicologa. Era stata appunto la presunta vittima a confidare quanto avveniva in quei momenti in cui si trovava sola con il marito della sorella.