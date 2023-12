Molestie al centro estivo. Spunta un’altra denuncia, allenatore radiato

E’ stato radiato dal relativo albo un allenatore di pallavolo di 52 anni accusato di avere molestato un ragazzino modenese di 13 anni lo scorso luglio. Questo è quanto è stato deciso dal Tribunale federale Fipav che ne ha dato comunicazione a seguito dell’udienza dell’11 dicembre scorso.

I fatti risalgono appunto alla scorsa estate: il 13enne ha denunciato di aver subito abusi sessuali da parte dell’allenatore (in quel caso in veste di educatore), mentre si trovava al centro estivo sportivo, organizzato da una società della provincia, in Romagna.

Nello specifico, una notte, l’uomo, chiamato a vigilare sul gruppo di ragazzini, sarebbe entrato nella sua stanza, all’interno del camping, per poi tentare di molestarlo, pensando – secondo la testimonianza resa dal minore – che il 13enne dormisse. A quel punto, secondo le accuse, il 52enne lo avrebbe toccato nelle parti intime per poi allontanarsi velocemente dalla stanza, probabilmente dopo essersi reso conto che in realtà lo studente era sveglio.

Nella circostanza era stato lo stesso 13enne, dopo essersi chiuso in camera, a chiamare col suo cellulare i carabinieri, componendo il 112. La denuncia era finita sul tavolo della procura, e nel frattempo la federazione sportiva aveva sospeso l’indagato, nell’attesa che la situazione fosse chiarita. L’educatore ha sempre affermato l’estraneità ai fatti.

A settembre il Tribunale federale ha confermato la sospensione cautelare per 90 giorni e fissato la sua audizione personale: tuttavia ad ottobre, alla Procura federale Fipav, è giunta una seconda denuncia relativa ad un identico episodio di molestie avvenuto, nello stesso centro estivo, sempre ai danni di un minore, nella notte tra il 29 aprile e il 1 maggio scorso.

Alla luce delle testimonianze raccolte e di varie circostanze di fatto, il tribunale federale ha deliberato di infliggere all’allenatore la sanzione della radiazione.

Maria Silvia Cabri