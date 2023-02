Modena, molestie alle dipendenti nel market: imprenditore di 60 anni a processo

Violenze e maltrattamenti, foto generica

Modena, 9 febbraio 2023 – “Noi in ufficio da lui non entravamo, perché sapevamo cosa rischiavamo. Gli davamo il buongiorno e lui rispondeva ‘vieni a fare sesso’. Avevamo il terrore di incrociarlo alla macchinetta del caffè e ci coprivamo l’un l’altra". Ben dodici ragazze hanno testimoniato di aver subito molestie sessuali e vessazioni da parte del datore di lavoro. Quattro hanno sporto denuncia e sei si sono costituite parte civile nel procedimento. Presunte vittime tra i 18 e i 50 anni alcune delle quali, per non perdere il posto di lavoro avrebbero subito per oltre dieci anni.

E’ stato rinviato ieri mattina a giudizio il 60enne, titolare di un supermercato di Pavullo accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti di alcune ex dipendenti e arrestato lo scorso ottobre dai carabinieri. L’udienza è fissata il 20 marzo davanti al secondo collegio. Le accuse nei confronti dell’uomo sono appunto quelle di violenza sessuale e maltrattamenti. Era stata inizialmete una ragazza a sporgere denuncia nei confronti dell’imputato, dichiarando di essere stata palpeggiata sul posto di lavoro. Una volta scattate le indagini, i carabinieri avevano sentito sia i dipendenti attuali, sia le ex dipendenti ed era emerso un quadro di abusi sessuali, pesanti avances, insulti, maltrattamenti e soprusi durato anni. Alcune non avevano denunciato temendo di ribellarsi al datore di lavoro ma anche di perdere il posto.

“Ti toccava ovunque ma tutte noi subivamo senza fare nulla. Una volta sono entrata nel suo ufficio, mi ha chiuso la porta dietro le spalle e mi ha baciata – racconta una delle dodici vittime che ha sporto denuncia – Forse pensava fossimo di sua proprietà e di poter fare ciò che voleva. Quando i carabinieri mi hanno chiamato, ho capito che era arrivato il momento di denunciare. Eravamo tutte terrorizzate di restare sole con lui. Era un vero e proprio tormento".

Ieri l’avvocato Angela Pigati si è costituita parte civile per sei delle persone offese; quattro le presunte vittime che hanno denunciato, dodici complessivamente le donne che hanno dichiarato di aver subito abusi. "La difesa non ha inteso chiedere riti alternativi, essendo volontà della stessa dimostrare la fondatezza delle proprie tesi nel dibattimento – sottolinea il legale dell’imputato, l’avvocato Guido Sola – Pur dispiaciuto per l’accaduto, l’imputato è tranquillo. Ha letto in aula una lunga dichiarazione spontanea, con ciò contribuendo ulteriormente a ricostruire quanto effettivamente accaduto. Ribadisce la propria fiducia nella giustizia, nonché la propria ferma volontà di collaborare con la magistratura per tutto quanto occorre".

Nei confronti del commerciante a ottobre era scattata la misura degli arresti domiciliari nell’abitazione sopra il supermercato, dove i militari si erano presentati all’alba per notificargli l’avviso di garanzia.

Pesantissime le accuse nei confronti dell’imprenditore: violenza sessuale e maltrattamenti.