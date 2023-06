Molestie sul bus: condannato a 2 anni

E’ stato condannato a una pena di due anni e due mesi per violenza sessuale il 34enne ghanese accusato nel 2020 di avere palpeggiato un ragazzino e una ragazzina delle scuole medie durante il tragitto sul pullman da Prignano a Sassuolo. Il pubblico ministero Claudia Natalini avena chiesto per l’uomo tre anni di reclusione. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe fatto un’avance anche ad una terza ragazzina più grande. L’uomo si trova dal 2020 agli arresti domiciliari ma, essendo evaso più volte, il pm ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare in carcere. Il giudice si si è riservato di decidere.

Emanuela Zanasi