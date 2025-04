"Molestie sul lavoro": denuncia il capo

Stabiliva i suoi turni in base a quando, in ufficio, sarebbero rimasti soli. In quelle occasioni, approfittando appunto dell’ufficio deserto, le metteva le mani addosso. La palpeggiava con violenza, la bloccava costringendola a subire molestie per poi – questa l’accusa – stuprarla con brutalità, contando sul fatto che non avrebbe presentato denuncia per non perdere il posto di lavoro di cui tanto aveva bisogno. Invece ha trovato la forza di denunciare le violenze subite da parte del datore di lavoro una donna di 40 anni residente a Modena, di origine nigeriana. Ieri, in aula, la presunta vittima delle violenze ha ribadito quanto subito nell’ambito dell’incidente probatorio ed ora gli atti sono tornati al pm che dovrà formulare la richiesta di giudizio per il presunto stupratore. A rischiare il processo per violenza sessuale aggravata, un 62enne di origine marocchina residente in città. I fatti sarebbero avvenuti tra l’aprile dello scorso anno e l’inizio dell’anno corrente. La donna – rappresentata dall’avvocato Gianfranco Balugani – era dipendente di una ditta di costruzioni. Il responsabile dell’ufficio – secondo le accuse – aveva iniziato a fare avances pesanti alla presunta vittima, che si occupava delle pulizie dello stabile. Per essere certo di trovarsi solo con la donna, pare che il 62enne stabilisse gli orari di lavoro della stessa quando i colleghi non erano presenti in ufficio. Dopo di che, in più occasioni con violenza l’aveva costretta a subire atti sessuali nonostante il rifiuto da parte della donna. In alcune occasioni l’avrebbe avvicinata alle spalle, palpeggiandola con violenza e, appunto, arrivando a stuprarla nonostante la stessa lo pregasse di smettere. In un caso la 40enne era riuscita a divincolarsi e a scappare. Temendo di perdere il lavoro, avendone estremamente bisogno per mantenere la propria bambina, la presunta vittima aveva atteso a sporgere denuncia nei confronti del datore di lavoro. Alla scadenza del contratto, a gennaio, la donna si era convinta a raccontare le sevizie, gli abusi subiti all’interno di quell’azienda. Ieri, nell’ambito dell’incidente probatorio in tribunale, la donna ha confermato quanto raccontato già in sede di denuncia. Ora l’uomo rischia il processo con le pesanti accuse. Circa due anni fa la figlioletta di sei anni della donna aveva subito una violenza sessuale da parte dell’ex compagno della 40enne, poi condannato a dieci anni di carcere.