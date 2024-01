Molestò due bimbe in spiaggia: padre di famiglia va a giudizio

È stato disposto il giudizio immediato per un padre di famiglia 47enne residente a Modena, ma originario del Napoletano, che era stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Misano Adriatico (Rimini) con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due bambine, di 10 e 11 anni. L’uomo era stato bloccato dai genitori delle presunte vittime – che non si conoscevano tra loro – le quali avevano riferito entrambe di essere state importunate e palpeggiate nelle parti intime dall’uomo nell’area giochi di uno stabilimento balneare.

Le accuse per il 47enne modenese, che è difeso dall’avvocato Giampaolo Cristofori del foro di Bologna, sono di violenza sessuale aggravata per averla compiuta su persone con un’età inferiore ai 14 anni e in circostanze che ne avrebbero limitato la difesa, ossia in un parco giochi. Come ricostruito dai carabinieri, il 26 luglio della scorsa estate, il 47enne avrebbe avvicinato le due vittime sfruttando la presenza della propria figlia piccola per tranquillizzarle e poi passare dagli apprezzamenti sempre più spinti ai palpeggiamenti.