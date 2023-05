Molestò una ragazzina di 17 anni: cinese alla sbarra

Si è avvicinato ad una ragazzina minorenne e, dopo averla attirata con forza a sé, l’ha aggredita palpeggiandola. L’uomo, un cinese di 42 anni è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Ieri mattina l’udienza è stata rinviata al prossimo 15 novembre: la difesa, infatti, ha chiesto che l’imputato venga inserito in un percorso di formazione contro la violenza affinchè possa poi ottenere la sospensione condizionale della pena. Ieri la vittima, una giovane cinese, attraverso il proprio legale, l’avvocato Gino Moroni del foro di Bologna, si è costituita parte civile nel procedimento. L’episodio è accaduto il 20 maggio dello scorso anno. Secondo quanto ricostruito dalla questura, a seguito della denuncia della vittima in quell’occasione la ragazzina, 17enne all’epoca dei fatti, stava camminando nei pressi della stazione delle corriere, tra via Fabriani e via Monte Kosica. All’improvviso era stata raggiunta alle spalle dall’imputato che l’aveva stretta con forza a sé, costringendola a subire atti sessuali, palpeggiandola.