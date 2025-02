Molinari nuovo amministratore di Asp

Dal 16 febbraio scorso l’Azienda di Servizi alla Persona (Asp) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" ha un nuovo amministratore unico. Si tratta di Filippo Molinari, attualmente funzionario regionale, che prende il posto di Marco Franchini, il quale a sua volta lascia dopo un’esperienza complessivamente più che decennale.

Molinari, si legge nella nota congiunta di Provincia e Unione Terre di Castelli che annuncia il cambio al vertice, ha una "qualificata esperienza ultra decennale in cariche presso organi amministrativi pubblici locali in qualità di assessore prima, di sindaco (è stato primo cittadino a Medolla per due mandati, ndr) e vicepresidente di Unione poi, ruoli nei quali ha esercitato la responsabilità amministrativa degli enti con la conseguente rappresentanza legale. Un’esperienza che gli ha consentito di conoscere, approfondire e governare la gestione e implementazione di quei servizi pubblici locali che corrispondono ai target di competenza di Asp Terre di Castelli. Molinari ha inoltre ricoperto un incarico pluriennale presso la Regione Emilia Romagna, quale capo segreteria del Presidente della Giunta, maturando competenze trasversali".

Giovanni Galli, sindaco di Marano e presidente dell’assemblea Soci Asp, commenta: "Il dott. Molinari ha un curriculum molto ampio, una esperienza amministrativa pluriennale nel settore pubblico, maturata in prima istanza come Assessore e come sindaco, e successivamente ampliata grazie al lavoro in Regione. Siamo grati della sua disponibilità a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico di Asp Giorgio Gasparini e gli auguriamo davvero un buon lavoro in Unione Terre di Castelli e Montese". Quello di amministratore unico è un ruolo strategico: svolge funzioni di indirizzo e verifica sulla gestione dell’azienda, nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell’assemblea dei soci e del mandato assegnato. "Ringrazio i sindaci per la fiducia che hanno riposto nella mia persona - dichiara Filippo Molinari - con questa nomina ad Amministratore Unico che spero di onorare con il lavoro comune di questo mandato".

"Contestualmente ad accogliere Molinari - prosegue Galli, anche a nome di tutti i sindaci soci dell’Asp – desideriamo ringraziare l’amministratore unico uscente, il dottor Marco Franchini, per la competenza, la disponibilità e la passione che ha dimostrato in questi anni di amministrazione!"

"Concludo questo mio percorso - dichiara Marco Franchini - orgoglioso della strada fatta insieme, degli obiettivi raggiunti e dei progetti messi in campo. Oggi Asp Terre di Castelli rappresenta un patrimonio, non solo per la nostra comunità. Qualità e innovazione sono i tratti che la definiscono, la centralità della persona e i suoi bisogni da sempre la guidano. Dai bambini agli anziani, 240 professionisti, 600 utenti e 10 servizi a favore della comunità e dei suoi bisogni. Quell’azienda che doveva chiudere si è aperta ad un percorso di crescita e ha saputo diventare grande. Filippo Molinari ha la giusta esperienza, competenza e sensibilità per guidare l’azienda in questo momento complesso".

Marco Pederzoli