Molini Industriali si allarga "Investiamo in innovazione e curiamo la sostenibilità"

Nonostante il meteo non favorevole grande affluenza ieri ai Molini Industriali di Modena per la terza edizione di ’Molini a porte aperte’, iniziativa promossa da Italmopa e dalle aziende aderenti per fare conoscere l’evoluzione dell’arte molitoria e l’importanza della sua filiera per la nostra economia e per il consumatore. A Modena Molini Industriali ha organizzato per tutta la cittadinanza una giornata di visite guidate, intrattenimento e degustazioni gratuite nell’ampio borgo di Via Francia.

Le prenotazioni delle visite al nuovo impianto hanno in pochi giorni esaurito i posti disponibili; chi non ha potuto vedere da vicino la linea di produzione ha potuto comunque passare una mattinata al Molino grazie alla degustazione di pizza e di altri prodotti realizzati con le farine del Molino, e all’intrattenimento della Strana Coppia di Radio Bruno; mentre i bambini si sono cimentati nella preparazione del pane grazie al laboratorio loro dedicato.

In mattinata si è tenuta la visita del vicepresidente del senato Gian Marco Centinaio, dei vertici locali e nazionali delle principali associazioni di categoria agricole, e di rappresentanti delle Istituzioni, delle imprese e del mondo del credito, raggiunti poi dal Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli. "Siamo molto onorati per la visita del Senatore Centinaio – ha dichiarato il presidente di Molini Industriali Ivano Vacondio– e siamo orgogliosi di avergli presentato il nuovo impianto e raccontato la nostra storia, che è parte della storia economica e sociale di questi territori. Siamo molto legati all’agricoltura locale, continuiamo a investire in innovazione e al tempo stesso curiamo molto la nostra sostenibilità. Confidiamo di poter utilizzare anche su Modena la nostra linea ferroviaria, perché ci permetterebbe di trasferire su rotaia l’equivalente di alcune migliaia di camion all’anno".

"Quella di Molini Industriali – ha dichiarato Centinaio – è davvero una eccellenza non solamente di questo territorio ma di tutto il Paese. Quando parliamo di mulini, di grano italiano, di farina, di pasta parliamo di una filiera riconosciuta in tutto il mondo. Le iniziative come quella di oggi sono occasioni importanti, da un lato per festeggiare insieme alla Comunità del territorio dall’altro per guardare al futuro analizzando le problematiche della filiera e cercando di risolverle, perché il compito della politica è anche quello".

Molini Industriali, leader nella lavorazione del grano con particolare riferimento alla produzione di farine integrali e semi-integrali, è attiva dal 1956 e produce farine di frumento tenero di alta qualità che oggi esporta in tutto il mondo.