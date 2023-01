"Molto utili dal dentista quando per la paura c’è chi rifiuta di sedersi"

"L’odontoiatria è una delle specialità mediche per cui si sta cercando maggior ausilio". Un possibile ulteriore impiego di questi robot l’ha suggerita Andrea Lipparini dell’associazione Aut Aut, tra i relatori del convegno: "L’idea di questo percorso nasce grazie alla professoressa Maria Grazia Modena, fondatrice del centro Pascia, in cui vengono accolti pazienti di qualsiasi età con un sospetto scompenso cardiaco tra cui anche bambini e adolescenti con la sindrome di down o lo spettro autistico. Ciò che noi vorremmo fare è allargare a tutti i percorsi questo tipo di sostegno rivolto alle persone con difficoltà". Ad esempio, "l’odontoiatria è una delle specialità mediche per cui si sta cercando maggior ausilio, dal momento che ci sono ragazzi con lo spettro autistico che non riescono nemmeno a sedersi sulla poltrona del dentista. I robot saranno utilizzati come ‘facilitatori’ che si frappongono tra il paziente e la clinica, con la quale spesso non si sviluppa un rapporto semplice. Siamo molto grati a Franco Nardocci, moderatore del dibattito, che è stato primario di neuropsichiatria infantile a Modena, prima di venir trasferito a Rimini e Ravenna e vogliamo ringraziare la professoressa Modena e tutti coloro che sono intervenuti e hanno contribuito ad arricchire il nostro dibattito".

Entusiasta anche Erika Coppelli del Tortellante: "Il mondo dell’autismo è un mondo molto variabile e particolare, per cui a volte l’empatia umana lascia un po’ a desiderare: può capitare che un ragazzo autistico faccia meno fatica a interagire con un’entità astratta e robotica piuttosto che con un umano". Il robot "serve come primo approccio, è sicuramente un approccio più concreto. Può aiutare a ridurre l’ansia e ’i comportamenti problema’ (quando il paziente sviluppa reazioni che ostacolino il rapporto con gli altri ndr) per esempio. L’approccio coi ragazzi autistici deve avvenire bene. Deve esserci dall’altra parte un certo tipo di formazione. Il robot saprà cosa dire, come interagire con lui cosicché il ragazzo sentirà meno ansia da prestazione, non sarà confuso nel capire cosa deve fare". Ad esempio, conclude, "quando a mio figlio viene spiegato bene cosa succederà dopo e cosa dovrà fare in futuro, allinea molto più facilmente i pensieri e reagisce meglio. Abbiamo tanto desiderato, e finalmente si sta concretizzando, un percorso ospedaliero più snello, più agevolato che dia più tranquillità".

