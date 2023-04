Monastero, decisione choc "San Pietro sarà chiuso, non c’è più aggregazione"

La motivazione ufficiale sarebbe quella che "la comunità non è più in grado di proseguire autonomamente per ragioni intrinseche, non c’è più aggregazione". Ma forse dietro alla chiusura del Monastero di San Pietro – decisione assunta dall’ordine dei Benedettini – c’è vicenda del lascito sparito, quell’eredità da quasi 4 milioni di euro lasciata alla parrocchia ma sparita dalle casse della chiesa per essere trasferita in altri conti correnti. E’ attesa per il prossimo 15 maggio l’udienza a seguito della indagine della Finanza per riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita che ha visto finire nella lista degli indagati Stefano De Pascalis, priore dei benedettini dell’Abbazia di San Pietro ed ex parroco; un collaboratore e tre professionisti di Ravenna e Bologna (un ex notaio, un avvocato, un professore universitario). I tre, in cambio di generose ricompense, avrebbero, secondo l’accusa, aiutato l’alto prelato in una serie di operazioni illecite per appropriarsi del denaro. Ebbene nel frattempo è stata decisa la chiusura del Monastero: un ennesimo colpo di scena in una vicenda che sicuramente è ancora tutta da raccontare. Lo scorso 16 febbraio è andato in scena un incontro tra la Congregazione Benedettina Sublacense -Cassinese e la curia a San Giovanni Bosco. In quel frangente le parti si sarebbero sedute ad un tavolo per cercare un’eventuale definizione della vicenda, una soluzione.

Sarebbe stata in quel contesto – trapela da fonti vicine ai benedettini - consegnata una lettera, da parte dei benedettini, che ‘conteneva’ la volontà di lasciare alla Curia l’intera somma e di risarcire la parte mancante. L’accordo, però, non sarebbe stato trovato e dopo le dimissioni dall’incarico di De Pascalis, ora il Monastero è prossimo alla chiusura. Ora le ‘carte’ saranno svelate nell’ambito del processo: secondo le indagini delle fiamme gialle, già nel 2013 il conto di San Pietro era stato ‘svuotato’ e il denaro trasferito in una banca di Bolzano, su un conto corrente intestato alla parrocchia. Operazione fatta senza informare come prevede la legge, Curia e ordine monastico e andando quindi contro le disposizioni della nobildonna. Nel 2020, invece, sempre secondo gli accertamenti dei militari, De Pascalis aveva – attraverso la creazione di un trust in una banca modenese – pagato con ‘parcelle’ fino a 100mila euro i suoi collaboratori, spostando di fatto il patrimonio per poterne disporre liberamente. "Le problematiche di San Pietro erano numerose – afferma uno dei monaci presenti in quegli anni a Modena, che intende restare anonimo – Al mio arrivo al Monastero pensavo di trovare una comunità monastica, come è normale che sia ma non andò così. Ci chiedevamo se davvero quella fosse la vita di un monaco perchè chi doveva dare l’esempio, in realtà, non rispettava alcuna regola".

Valentina Reggiani