Mondiali di Volo a Vela FAI a Pavullo: Corteo e Accensione Braciere Olimpico

Terminate ieri le prove obbligatorie dell’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix al Paolucci di Pavullo (appuntamento sportivo, tra i più importanti a livello internazionale), oggi è il giorno della cerimonia d’apertura, con corteo e accensione del braciere olimpico. Da domani i venti piloti saranno impegnati nelle gare e il 2 settembre si terranno le premiazioni con la cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli. La cerimonia di inaugurazione prevede (intorno alle 15.45) la partenza del corteo dalla Campanella verso piazza Montecuccoli, formato dai venti piloti che parteciperanno al mondiale, banda cittadina, gonfaloni, carabinieri a cavallo, associazioni sportive, maschere in rievocazione storica e il gruppo Folkloristico pavullese. In contemporanea, si svolgerà la corsa dei tedofori da Modena verso Pavullo con la fiaccola olimpica. Dopo gli interventi delle autorità, sarà proprio uno dei teodofori ad accendere il braciere che sancirà, di fatto, l’apertura ufficiale della manifestazione sportiva. In occasione della cerimonia d’apertura, ci sarà anche un annullo filatelico ad hoc in centro a Pavullo. Diversi eventi e inaugurazioni di mostre permanenti sono previsti nel week end. Domani, a Palazzo Ducale, l’artista Emanuela Bergonzoni presenterà la mostra "Re Mida" con un gioiello dedicato al Mondiale di Volo a Vela. Sempre al Palazzo Ducale, CircolArt aprirà al pubblico, alle ore 16 e fino al 15 settembre, la mostra di pittura e fotografia ’Spirali d’Arte. Il circolo a mezz’aria’. Ancora a Palazzo Ducale, da domani all’1 ottobre sarà visitabile la mostra di fotografie storiche di Pavullo mentre fino al 20 settembre, alla Casa museo Covili ci sarà la mostra ’Flying Home’ con le opere di Roberto Covili. In via Giardini 36, il Rotary Club ha allestito un ’punto Rotary’ di fianco al Bar Zanotti, dove sarà disponibile al pubblico un simulatore di volo. Walter Bellisi