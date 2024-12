Mondo del giornalismo in lutto. Morto Franco Mantovi, imprevedibile e visionario

Per tutti noi, in redazione e fuori, era Franco, l’amico Franco Mantòvi, che ci ha lasciato nella notte di Santo Stefano all’età di 92 anni. Ha lasciato la moglie Marisa Barbanti (erano sposati da 66 anni), i figli Daniele e Andrea e i nipoti Davide, Simone, Stefano e Cecilia.

Era un comunicatore arguto Franco Mantòvi, loquace nella conversazione, un giornalista che ha raccontato la città di Modena, la Bassa, l’Appennino. Vantava fonti che gli permettevano di proporre notizie di prima mano al Carlino, giornale con il quale ha collaborato per oltre mezzo secolo.

La firma di Mantòvi è stata presente anche sull’Avvenire d’Italia, che aveva la redazione in Piazza Mazzini a Modena, sulla Gazzetta di Modena, su vari periodici modenesi fra i quali Nostro Tempo, quello della Camera di Commercio, Qui Modena, l’house organ della Cassa Mutua Commercianti, istituto che diresse per decenni.

Molto apprezzati i suoi libri sulla storia, sulle nostre tradizioni e sugli itinerari da seguire per scoprire il territorio modenese. Agli inizi di settembre scorso Franco, ricoverato al Policlinico, incaricò il figlio Andrea di recapitarmi il suo diario ‘Sempre amato, alcune tappe del mio percorso’, nel quale racconta spaccati della sua famiglia e anche del periodo del seminario a Merola assieme a Rolando Rivi, il 14enne originario di San Valentino di Castellarano, ucciso dai partigiani durante la seconda guerra mondiale, proclamato beato il 5 ottobre 2013.

"Rolando era alto – si legge nel diario Mantòvi – snello ed aveva quasi due anni più di me, ma dormivamo nella stessa camerata. Andavamo nello stesso banco della chiesa romanica di primo mattino per la messa quotidiana; poi verso l’una, nel salone del pranzo alla stessa tavola. Molto più maturo e abile anche nel gioco dove lo aiutavo, come raccattapalle nella pallavolo".

Ha avuto anche un impegno politico Mantòvi. Alla fine degli anni Sessanta, al congresso della Democrazia Cristiana, a Palazzo Europa, spiazzò tutti col suo intervento: non parlò di politica ma di uno zio. Poi nei primi anni Settanta partecipammo entrambi al fallito tentativo di golpe ‘Carlinista’ per cambiare il Consiglio direttivo del Circolo della stampa di Modena, sodalizio con sede in Corso Canalgrande, che poco tempo dopo chiuse i battenti.

Ci ritrovammo il 26 marzo 2011 a Bologna per la consegna della medaglia d’oro per i 40 anni di iscrizione all’Albo dei Giornalisti: "È stata per me, e la mia famiglia, una giornata veramente ‘fuori dal comune’", annotò nel suo diario.

Grazie dell’amicizia Franco, mi hai contagiato con la ricerca storica. Fai buon viaggio. Modena ha perso un personaggio, innamorato di questa terra. Funerale oggi alle ore 15, messa a Villanova e poi tumulazione a Lesignana.

Walter Bellisi