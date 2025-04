Mondo del lavoro, teoria e pratica all’università

Hanno preso il via gli incontri previsti da Lapam Confartigianato e Università per avvicinare il mondo del lavoro ai laureandi. Dopo la sottoscrizione dell’accordo quadro tra l’associazione e l’ateneo a gennaio, nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro per portare una testimonianza diretta di imprenditori associati Lapam Confartigianato su che cosa significa ’fare impresa’ e per valorizzare la cultura del lavoro autonomo.

Il primo incontro ha avuto luogo presso il comparto Fontanelli del Dipartimento di Economia Marco Biagi a Modena. Un momento di approfondimento e confronto che ha visto la partecipazione di Monica Salvioli, referente dell’Ufficio Studi Lapam Confartigianato, che ha fornito un’analisi dettagliata sul contesto economico e sulla situazione delle piccole e medie imprese modenesi nei mercati internazionali. Sono seguite le testimonianze di Mauro Guglielmi, rappresentante di G Fluid (azienda meccanica oleodinamica di Modena) e di Stefano Zanni, CEO di Holyart, realtà di e-commerce leader nella vendita di articoli religiosi.

L’evento ha coinvolto circa 170 studenti del primo anno del corso di Economia e Marketing Internazionale Unimore, guidati dalla professoressa Giulia Tagliazzucchi. "Un’occasione preziosa per i giovani – hanno commentato i referenti del progetto per Lapam Confartigianato e Unimore –, perché saranno i futuri professionisti o i futuri imprenditori. Grazie a questo primo incontro abbiamo dato loro la possibilità di entrare in contatto con il mondo delle imprese e comprendere più da vicino le dinamiche del commercio globale". Questa tipologia di incontri è sempre interessante, ha aggiunto Mauro Guglielmi, "perché possiamo mettere a conoscenza gli studenti di come, sul territorio, non esistano solo le grandi realtà ma anche tante piccole e medie imprese di eccellenza in cui c’è ampia possibilità di conoscere i processi produttivi". "Incontrare i giovani universitari – ha ribadito Stefano Zanni –, fornire loro qualche spunto pratico di riflessione sul percorso che stanno facendo ritengo sia uno dei migliori investimenti che possiamo fare sul presente e sul nostro futuro".