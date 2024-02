Mondo scolastico, sci e snowboard. Ecco le testimonianze dei giovani

SI terrà oggi pomeriggio alle ore 18 a Riolunato una tavola rotonda dal titolo ‘Sport è sapere. Sport e scuola: un binomio imprescindibile’, della Federazione Italiana Sport Invernali. Interverranno dirigenti, docenti, allenatori ed atleti di alto livello per un momento di confronto su due pilastri della vita dei nostri ragazzi. Sono invitati genitori e ragazzi. "La cultura delle sane abitudini e dello sport parte anche da qui dce l’organizztaore e conduttore Marco Sala, responsabile nazionale del progetto Sew, con i moderatori Giulio Campani (Vice-Presidente CAE), Sandro Sala e Martina Iozzelli Responsabili Regionali progetto Sew.

La serata si svolgerà con la formula della tavola rotonda, dove gli invitati si susseguiranno nel fornire la loro testimonianza diretta riguardo l’imprescindibile rapporto virtuoso che si deve creare tra il tessuto sportivo ed il mondo scolastico. "L’importanza e l’attualità dei temi trattati potrà -dice Marco Sala- fornire interessanti spunti nel promuovere il dialogo, la collaborazione e soprattutto la capacità di fare network con gli attori coinvolti nel setting pedagogico necessario a fare delle realtà sportive dei presidi educativi presenti capillarmente sul territorio, obiettivo più che mai attuale per vincere le sfide che la società odierna ci presenta". Tale iniziativa rientra nelle attività divulgative del Progetto Ski EveryWhere (Sew), progetto finanziato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). grazie al supporto economico fornito da Sport e Salute. ‘Sport davvero per tutti: 80 milioni per gli Organismi Sportivi e 25 milioni per i progetti sociali". Un aiuto concreto a tutto il movimento sportivo italiano, sulla scia dell’ultimo studio di Eurobarometro che dimostra come l’Italia stia scalando posizioni nella classifica dei Paesi più sedentari. Una serata da non perdere, insomma, con atleti, docenti e allenatori. Con la formula della tavola rotonda emergeranno tutte le opinioni. L’obiettivo è quello di fare squadra.

g.p.