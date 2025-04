Monete addio, il parcheggio si paga con l’app

"Niente più monete nei parcometri, e una comodità in più per chi si serve delle obsolete colonnine che ‘vigilano’ sui parcheggi a pagamento del centro storico cittadino. SGP attiverà infatti non appena possibile il pagamento della sosta attraverso l’app telefonica o altre modalità immateriali".

L’annuncio arriva dalla Giunta che, nella riunione di giovedi, ha avviato la procedura ultimata la quale, comunque entro l’estate, introdurrà questa nuova modalità di pagamento per i parcheggi anche a Sassuolo. La decisione recepisce necessità evidenti, e allinea Sassuolo a quanto accade, da tempo, anche in altre città. Finora, infatti, i parcometri sassolesi hanno avuto la sola possibilità di pagamento tramite moneta, "ma con questo nuovo servizio – spiega l’assessore alla Mobilità David Zilioli - si potrà facilmente parcheggiare e pagare direttamente dal cellulare tramite l’utilizzo di un’applicazione direttamente collegata ad una carta di credito personale. Ci è sembrato assolutamente doveroso – prosegue l’assessore - introdurre il sistema il prima possibile, in modo poi da strutturarlo ulteriormente con l’adozione del nuovo piano della sosta".

Zilioli parla di "un sistema pratico, semplice e veloce che va incontro alle numerose richieste dei cittadini ma anche degli stessi esercenti del territorio a cui spesso, chi si trova senza monete per il parcometro, si rivolge per cambiare una banconota".

I nuovi sistemi di pagamento che dovranno essere individuati da SGP saranno attivati per il pagamento di tutti i ‘posteggi blu’ e offriranno diverse opportunità agli utenti, senza comportare costi aggiuntivi per l’Amministrazione: le tariffe di sosta rimarranno infatti invariate con la sola aggiunta dei costi di servizio a carico dell’utente. "Incentiviamo e facilitiamo, così, la fruibilità del centro storico", specifica l’assesore, che parla di "evidenti vantaggi sia per i commercianti che per i frequentatori del centro storico".

Basti pensare, in effetti, alla possibilità, oggi preclusa, di prolungare la sosta. Il pagamento ‘virtuale’ evita infatti l’uso della carta dei ticket e riduce la necessità di manutenzione dei parcometri fisici e "migliora – conclude Zilioli - l’immagine complessiva della città, rendendola più ‘smart’ e accogliente". Quanto alla sanzioni ai trasgressori, gli agenti di Polizia Locale, una volta installati i nuovi sistemi, saranno dotati di apposito sistema che permetterà loro di verificare l’avvenuto pagamento anche senza l’esposizione del biglietto sul cruscotto.

s.f.