Monica Medici lascia il Movimento 5 Stelle

"Carpi merita una terza opzione, tra bianco e nero, tra il vincitore tra Righi/Taurasi da un lato e la Arletti dall’altro. Ecco, io voglio rappresentare questo per i cittadini".

Monica Medici, così commenta la sua scelta di lasciare il Movimento 5 Stelle per rendersi "disponibile alla costituzione di una lista civica semplicemente come Monica Medici".

Come è maturata questa sua decisione?

"Guardando la mia città. Dopo quasi dieci anni da consigliera comunale per il Movimento 5 Stelle, ho visto Carpi peggiorata in ogni suo aspetto. Il mio lavoro di opposizione con tante proposte, mai accettate, o smascheramenti di finte buone azioni dell’amministrazione, è servito quasi a nulla. Dunque, sia pure in modo sofferto, ho deciso, e mi sono chiesta cosa si possa fare per far tornare Carpi una bella cittadina in cui è piacevole vivere".

Cosa si è risposta?

"Penso che le cose potranno cambiare solo se noi carpigiani per scelta, ovvero tutti coloro che hanno deciso di mettere radici qui, torniamo ad essere i primi attori delle scelte sui beni comuni. Il Partito Democratico di Carpi è diventato un partito di potere distaccato dalla realtà, autoreferenziale, isolato anche da altri Pd della zona. L’ultima campagna elettorale è stata vinta su promesse che non sono neanche iniziate dopo cinque anni. I partiti di destra pensano di mandarci un sindaco sceso dall’alto, ma sono convinta che nessun estraneo salverà Carpi se non i carpigiani, non abbiamo bisogno di salvatori della patria, sappiamo già noi di cosa ha bisogno la nostra città".

Che soluzione profila?

"Resta una sola possibilità: costituire delle liste civiche che raccolgano competenze, idee e diverse sensibilità politiche, di cittadini accomunati dall’amore verso la città in cui siamo nati o in cui abbiamo deciso di vivere. Ho ritenuto un mio dovere fare il primo passo togliendomi il simbolo M5S per rendermi disponibile alla costituzione di una lista civica semplicemente come Monica Medici, sperando che tanti altri trovino il coraggio di fare altrettanto. La mia scelta non è in contrasto con il Movimento, non rinnego la mia storia, né i miei ideali né le battaglie portate avanti per la città, ma in questo momento storico ritengo indispensabile mettere da parte le faziosità e lavorare insieme per Carpi".

Si candiderà a sindaco?

"Molto probabilmente sì, salvo che dalle liste civiche non venga espresso un altro nome reputato più utile alla città".

Dunque, non una candidatura in solitaria.

"No. Il mio intento è di provare a fare qualcosa con le altre liste civiche già esistenti, come Carpi Futura, sposando la loro proposta di essere una alternativa al Pd, e che le altre che si costituiranno".

Maria Silvia Cabri