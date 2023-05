Monitoraggio civico per gli studenti del Muratori

Nella mia città sono in corso progetti finanziati dall’Unione europea? Chi li ha voluti e come sono gestiti? E dove posso trovare dati e informazioni per verificarne lo stato di avanzamento? Sono le principali domande alle quali hanno risposto gli studenti di due quarte del liceo classico Muratori-San Carlo di Modena che hanno partecipato al progetto ’A scuola di open coesione’, il percorso didattico per promuovere la cittadinanza attiva degli studenti attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti europei e nazionali. Sotto esame il progetto di riqualificazione dell’Ex Ospedale Estense, scelto dagli studenti della quarta D, e il Laboratorio aperto di Modena sul quale hanno indagato i ragazzi della quarta E.

Il lavoro svolto nell’ambito di ’A scuola di open coesione’, coordinato dal Centro Europe Direct del Comune di Modena, e i risultati dell’attività di monitoraggio civico sono stati presentati ieri in Galleria Europa. Protagonisti della mattina sono stati i due ’team’ del Muratori-San Carlo: gli ’Umarell’ (questo il nome che hanno scelto) della 4C che hanno monitorato il Laboratorio aperto e i ’ForeverD’, della 4D, che hanno verificato il progetto di riqualificazione dell’Ex Ospedale Estense. Entrambi i gruppi hanno partecipato a un percorso di formazione per imparare a ricostruire le decisioni pubbliche e l’iter amministrativo che hanno determinato l’avvio del progetto finanziato e individuare i soggetti coinvolti nella sua realizzazione. Hanno poi partecipato a incontri con esperti per capire cosa sono gli open data e come cercare i dati necessari al monitoraggio e, infine, sono andati sul campo per verificare lo stato di avanzamento dei progetti e intervistare i responsabili della loro attuazione. Entrambi i progetti sono stati ’promossi’ dai ragazzi per aver rispettato obiettivi, modalità di utilizzo dei fondi e tempi. Ma gli studenti hanno individuato anche punti di forza e di debolezza, presentando, in conclusione, possibili idee per migliorarne l’efficacia.