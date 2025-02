Monopattini a Modena, controlli a tappeto

Modena, 15 febbraio 2025 – L’ultimo incidente grave, purtroppo mortale, si è verificato un paio di settimane fa in via Vandelli: un 38enne ha perso l’equilibrio ed è caduto dal suo monopattino. A gennaio invece in Rua Frati un uomo di 62 anni è stato travolto e ferito da un’altra persona che viaggiava su un monopattino e che non si è fermata. Il Comune avvia una campagna di sensibilizzazione all’utilizzo del mezzo, “al rispetto delle regole e a corretti comportamenti di guida, anche in considerazione delle numerose segnalazioni di conducenti che circolano su marciapiedi, sotto i portici e senza casco”. Da oggi campagna di sensibilizzazione e da lunedì partiranno controlli mirati sui monopattini elettrici alla luce delle novità contenute dal Codice della strada e della legge 160 del 2019.

Una task force quella del Comune che desta tuttavia perplessità tra le associazioni Modena30 e Fiab: “Ben vengano maggiori controlli, ma non vorremmo che i monopattini elettrici diventassero il capro espiatorio della mancanza di sicurezza stradale, che invece riguarda altre cause”.

In particolare “è giusto che la circolazione dei monopattini – spiega Davide Paltrinieri, portavoce di Modena30 e vicepresidente di Fiab – venga regolamentata, ma abbiamo la sensazione che ormai le campagne di prevenzione si concentrino soprattutto sui monopattini e l’alcol alla guida, due fattori ad alto impatto mediatico, ma che, da quando si sono diffusi i monopattini (nel 2020), incidono in realtà in minima parte sui motivi degli incidenti con morti o feriti gravi”.

Le recenti modifiche al codice della strada “hanno preso di mira principalmente i monopattini e abuso di alcol alla guida, eppure come dimostrano i dati stessi di Modena, “nel 2023, solo il 2,4% degli incidenti interessa i monopattini, e le tre cause principali degli incidenti più gravi e più numerosi tra tutti i mezzi sono la guida distratta in auto (il 52%), la mancanza di precedenza (19,6%) e l’eccesso di velocità (3,5%)”. Anche sull’andatura dei monopattini va specificato che quelli delle agenzie a noleggio “sono ormai tarati sui 20 chilometri orari, non superano questa velocità”. Occorre per Paltrinieri una visione più ampia: “A tutti per esempio danno fastidio i monopattini abbandonati, ma perché non si organizzano campagne anche sulle auto sistematicamente parcheggiate sulle ciclabili e sui marciapiedi? Non sono forse molto più ingombranti e difficili da spostare?” Molti cittadini sono contro i monopattini, “ma non consideriamo che questi mezzi sottraggono automobili alla congestione del traffico cittadino, fanno cioè quello che dovrebbe fare il servizio di trasporto pubblico che invece funziona poco”.

Anche sul discorso divieto di transito sotto i portici, che è uno dei punti su cui si concentra la campagna del Comune, a proposito per esempio dell’incidente in san Francesco-Rua dei Frati Minori, non sono giustificabili questi comportamenti, anche se a volte sono dettati dal fatto che bisogna considerare che “diverse strade cittadine hanno i ciottoli e sono dissestate, è molto pericoloso per un mezzo a due ruote come monopattini o biciclette”.

Così come, conclude Paltrinieri, “non si considera che il monopattino (e la bici) ha l’obbligo di percorrere la ciclabile se presente, ma non la ciclopedonale. E a Modena la maggior parte delle piste sono ciclopedonali promiscue, non ciclabili riservate. Sulla strada dove passano le auto non possono stare, sulle ciclopedonali creano pericolo ai pedoni. Dove dovrebbero quindi transitare le persone che usano il monopattino o la bicicletta?”.