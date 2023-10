Monopattini spericolati. Quattro incidenti al mese. Ferite ventisei persone

Da inizio anno a metà settembre sono stati 34 incidenti a Modena riguardanti monopattini elettrici (praticamente quasi 4 al mese), coinvolgendo 35 persone, di cui 26 ferite. Investimento di pedoni, scontri tra veicoli in marcia e caduta dal mezzo, sono tra le principali dinamiche degli incidenti registrati, spesso conseguenza di una parziale o mancata conoscenza delle normative in vigore che regolano un appropriato utilizzo del veicolo, su tutti il codice della strada all’articolo 182. A riferirlo è il Comune che ribadisce alcune regole che è necessario rispettare.

Per saperne di più l’occasione è andare oggi pomeriggio in piazza Matteotti dove alle 17.30 in uno stand operatori della polizia municipale risponderanno a tutti i quesiti in merito. È possibile per esempio condurre il monopattino su strade extraurbane? A che ora è obbligatorio accenderne le luci? E poi ancora, quali sono le aree interdette al transito? E i dispositivi da indossare per tutelare la sicurezza del conducente e quella degli altri? Sono alcune delle domande possibili. "Obiettivo – spiegano dal Comune – è sensibilizzare i giovani conducenti di monopattini elettrici alla corretta fruizione della strada, rispettandone segnaletica e regole, per prevenire ed evitare incidenti".

L’esigenza di iniziative informative dedicate alla circolazione dei monopattini è stata sottolineata anche da alcuni dei referenti del Controllo di Vicinato, durante l’incontro del 9 ottobre con il sindaco Muzzarelli, nel quale è emerso, in particolare, la necessità di ricordare ai conducenti che non è possibile circolare nelle aree riservate ai pedoni, come portici e marciapiedi.

Intanto dal Comune ricordano che tra le principali norme di condotta c’è l’obbligo di circolare su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni del traffico lo richiedano e mai affiancati in più di due. "La circolazione dei monopattini sulle strade extraurbane è consentita solo in presenza di pista ciclabile, mentre è obbligatorio utilizzare le ciclabili quando siano presenti; non è possibile circolare sotto portici o in zone riservate ai pedoni" come i marciapiedi e occorre sempre rispettare la segnaletica stradale. "È inoltre vietato trasportare cose che impediscano il libero uso di braccia o mani, e persone (sulla bici si possono trasportare bambini fino a 8 anni di età negli appositi seggiolini)". È obbligatorio condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o di pericolo per i pedoni.

Le violazioni, previste per biciclette dal Codice della strada prevedono una sanzione amministrativa di 26 euro e la stessa sanzione viene applicata in caso manchino o non siano efficienti i dispositivi di illuminazione, mentre per le stesse violazioni commesse alla guida di un monopattino elettrico, è prevista una sanzione di 50 euro. Inoltre, chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli ammessi (come potenza superiore a 0,50 kW) è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo.