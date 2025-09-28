Mons. Tinti, un anno dopo. Una messa in cattedrale

In occasione del primo anniversario della morte (24 settembre 2024) di S. E. Rev.ma monsignor Elio Tinti, vescovo di Carpi dal 2000 al 2011, oggi pomeriggio alle 18, nella Cattedrale di Carpi, il clero e i fedeli della Chiesa di Carpi ricorderanno l’amato Pastore nella Santa Messa di suffragio presieduta da monsignor Douglas Regattieri, vescovo emerito di Cesena-Sarsina.

Monsignor Regattieri è stato stretto collaboratore del vescovo Tinti come vicario generale della Diocesi dal 2001. Un vescovo molto amato dai carpigiani, che lui ha sempre portato nel cuore anche dopo essersi trasferitosi alla Casa del Clero dell’Arcidiocesi di Bologna, dove è spirato l’anno scorso. Come segno del profondo legame con la Diocesi e con il popolo di Carpi, ha voluto essere sepolto nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. "I contatti con Carpi non si sono mai interrotti – aveva affermato monsignor Tinti in occasione di una delle sue ultime visite in città, nel novembre 2021, per l’inaugurazione della mostra su don Ivo Silingardi -. Ne ho mantenuto moltissimi, dalle suore di clausura ai tanti carpigiani che mi scrivono, telefonano e vengono a trovarmi, sempre coltivando rapporti fraterni. Sono vicino a tutti voi nel silenzio e nella comunione e siete sempre nel mio cuore".

E così descriveva i suoi anni nella città dei Pio: "A Carpi mi sono sempre sentito a casa, la stessa sensazione che provo ogni volta che torno. I ricordi sono moltissimi, tutti vissuti con dedizione e coinvolgimento. Quelli di Carpi sono stati per me gli anni di piena realizzazione della mia Missione, in cui ho avvertito nitida la bellezza di essere prete e vescovo, per il Signore e per la Chiesa". Monsignor Elio Tinti è nato a Bologna il 14 agosto 1936; è stato ordinato presbitero il 25 luglio 1960. Eletto vescovo di Carpi il 17 giugno 2000, fu consacrato il 26 agosto 2000. Il suo ingresso nella Diocesi di Carpi avvenne il 24 settembre 2000. Vescovo Emerito dal 5 febbraio 2012.