Monsignor Castellucci apre la ’missione popolare’

Sarà l’arcivescovo Erio Castellucci a presiedere la veglia missionaria che domani sera alle 20.45, nella chiesa nuova di San Felice sul Panaro, aprirà la ‘missione popolare’, rivolta in particolare a giovani, sposi e mondo del volontariato, promossa dalle parrocchie di San Felice, Rivara e San Biagio e allargata a tutto il vicariato della Bassa modenese.

Missionari non sono soltanto coloro che partono per terre lontane per annunciare la Parola e il Vangelo: la ‘missione’ sanfeliciana, che si terrà fino a domenica e sarà animata dai padri Paolini, dimostrerà come anche nelle nostre città e nei nostri paesi sia possibile e necessario accogliere un messaggio di fede e di speranza.

Fra gli appuntamenti, venerdì 24 alle 19 la Messa per il patrono San Felice, quindi un rinfresco sotto il portico e in serata una catechesi dedicata al volontariato. Sabato 25 nel teatrino di Rivara un incontro rivolto a sposi e famiglie, poi alle 16 al Centro Don Bosco un’altra catechesi dedicata a giovani e animatori: a seguire, i missionari andranno per le strade del paese invitando tutti all’evento della sera, "Luce nella notte", con l’adorazione eucaristica animata nella chiesa nuova.

Nel tardo pomeriggio, presso la chiesa dell’Oratorio di Piazza, si svolgerà anche un momento di preghiera a sostegno dei missionari, guidato dalle suore di Ssn Felice. La ‘missione popolare’ si concluderà domenica mattina con celebrazioni nelle varie parrocchie del vicariato, arricchite dalla testimonianza di un missionario.

s. m.