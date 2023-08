Monsignor Castellucci "Non solo compassione per chi viene accolto Qui c’è tanta umanità"

"Un segno che colpisce nel cuore della città". Con queste parole l’arcivescovo di Modena-Nonantola, Erio Castellucci ha definito l’accordo che lega l’arcidiocesi e il Comune di Modena e che vedrà proseguire la collaborazione delle due istituzioni nella gestione del Centro Papa Francesco che, sito nel centro storico di Modena, è ormai un punto di riferimento consolidato in materia di integrazione sociale.

"Quando nacque il Centro – spiega Castellucci – ci furono discussioni e perplessità. A cinque anni di distanza, esso ha visto passare centinaia di persone, tra ospiti e volontari ed è la dimostrazione che, insieme, si può costruire qualcosa di utile per tutta la comunità. Inoltre, credo che esprimere vicinanza alle persone bisognose sia un atto profondamente evangelico".

"Il fatto che più mi colpisce – prosegue Castellucci – è l’umanità che si respira nel Centro: le persone che vengono accolte, non sono chiamate destinatari, bensì ’ospiti’, una parola che in italiano si riferisce sia a chi ospita, sia a chi viene ospitato: tutti coloro che vivono nel centro ricevono subito le chiavi, firmano un patto di corresponsabilità e diventano ’ospiti’ in entrambi i significati. Sono stato varie volte a cena da loro e, l’aspetto più toccante è stato percepire un senso di reciproca ospitalità, dove chi viene accolto è, a sua volta, capace di accogliere: sono convinto che un tale risultato indichi la bontà di questa esperienza".

In merito al problema dell’accoglienza, sottolineato anche dal sindaco Muzzarelli, Castellucci lancia un monito: "Quando molti rimangono fuori dai circuiti della normale dignità della persona, la tensione sociale cresce. La convenzione di oggi è un pungolo per far capire, anche a livello nazionale, che esiste una strada dove la gente accolta non si senta soltanto compassionata, ma anche attrice del proprio percorso di vita". "Se il sistema di accoglienza lascia per mesi o anni coloro che vengono in Italia senza permesso in una sorta di limbo dove non possono lavorare – l’osservazione finale dell’arcivescovo di Modena-Nonantola – l’integrazione resta un miraggio e i conflitti aumentano: soltanto quando chi è accolto viene anche valorizzato, può lavorare e ottiene diritti e doveri, si realizza un’inclusione sociale capace di portare frutto".

Jacopo Gozzi