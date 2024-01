Monsignor Giacomo Morandi nominato presidente della Ceer. E lunedì i vescovi saranno dal Papa

Monsignor Giacomo Morandi, 58 anni, modenese, attuale vescovo di Reggio Emilia - Guastalla (era stato segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, e ancor prima vicario generale dell’arcidiocesi di Modena e arciprete della nostra Cattedrale quindi con forti legami con la nostra città), è stato nominato presidente della Ceer, la Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna: la sua designazione è avvenuta ieri a Villa San Giacomo a Bologna.

Vicepresidente sarà monsignor Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza - Bobbio.

Monsignor Morandi succede in questo incarico al cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che aveva chiesto ai vescovi di non essere rieletto, in quanto già presidente della Conferenza Episcopale italiana.

"I vescovi – informa una nota – hanno ringraziato il cardinale Zuppi per il prezioso servizio svolto in questi anni, assicurando la loro costante preghiera e vicinanza per gli importanti compiti a cui è chiamato, e hanno espresso le congratulazioni e il sostegno a monsignor Morandi e monsignor Cevolotto, oltre alla disponibilità a continuare il lavoro comune al servizio della Chiesa in Emilia-Romagna. Un particolare ringraziamento è stato rivolto a mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, per gli anni di servizio come vicepresidente Ceer, e attualmente presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori della Cei e della Ceer".

Sempre ieri si è appreso che lunedì 26 febbraio inizierà la visita ‘ad limina’ dei vescovi emiliano romagnoli a Papa Francesco. Ogni cinque anni i vescovi si recano dal Pontefice in Vaticano per illustrargli i temi principali e anche i problemi delle loro rispettive regioni ecclesiastiche. A fine febbraio, insomma, Papa Francesco si ‘immergerà’ ancor più approfonditamente nella realtà emiliano romagnola. In occasione della visita saranno organizzati pellegrinaggi dalle varie diocesi della regione, per partecipare all’udienza generale del mercoledì.

