Monta la protesta in via Matteotti "Volevamo la Ztl, rimasti esclusi"

"Grazie per averci dimenticati". Così un residente di via Matteotti, Riccardo Coradazzi, interviene dopo la notizia dell’ampliamento della Zona a Traffico Limitato, secondo il piano dell’Amministrazione. "Dieci anni di promesse non mantenute, quattro assessori, una richiesta di raccogliere firme a favore della pedonalizzazione, tanti incontri, mail, presentazione di progetti, disegni e rassicurazioni, e poi come al solito, nulla cambia. Ci sentiamo presi in giro da una amministrazione che si propone di portare avanti scelte condivise con la cittadinanza, e che puntualmente disattende quanto detto in precedenza". "Mi riferisco al Piano di riqualificazione di via Matteotti – prosegue il residente – che già nel 2015 con la ristrutturazione dei Giardini del Teatro, sarebbe dovuta diventare una via a vocazione pedonale. Su richiesta dell’allora assessore Tosi, era stata realizzata una raccolta firme a favore del progetto. Nulla di fatto. Cambiano le figure, i parcheggi rimangono, il degrado aumenta, le condizioni peggiorano. Con Truzzi si apre uno spiraglio. Riunioni, presentazioni, proposte di progetto che sembrano prevedere finalmente una riqualificazione organica e una chiusura al traffico della via. Nell’estate scorsa, le prima riunione con i residenti: si parla di implementazioni, modalità di fruizione degli accessi, viabilità e sensi di percorrenza delle strade. Ora di nuovo tutto cade, forse per colpa dei commercianti, che si sono messi di traverso, lasciandoci in mezzo al guado. Noi, tra i pochi che davvero volevano la Ztl, dovremo farci carico di subire ancor più il carico del traffico che verrà incanalato quasi esclusivamente per questa via".

m.s.c.