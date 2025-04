Montagna di nuovo ferita. Fronte di due chilometri. Maxi frana, danni e paura

PALAGANO (Modena)Piove un po’ e torna l’emergenza. Una frana con un fronte di due chilometri sta sconvolgendo una vasta area della frazione Boccasuolo, nel comune di Palagano, sull’Appennino modenese. Interessa una porzione di versante della zona del Rio della Lezza e della Crovara, sul monte Cantiere, e ha lambito alcune abitazioni, demolito due strade comunali e un ponte. E quel che è peggio, fango e detriti non rallentano la loro discesa verso valle.

È stato il maltempo di questi ultimi giorni a provocare il dissesto idrogeologico che sta mettendo in ginocchio il territorio. Al punto, che il sindaco, Fabio Braglia, ieri ha lanciato un appello: "La situazione è allarmante e troppo grande per un piccolo Comune come il nostro, per cui chiedo la massima assistenza e supporto agli enti sovraordinati non solo per gestire la frana, ma anche per trovare soluzioni alternative alla viabilità in modo da non lasciare imprese, famiglie e anziani in queste difficoltà. La situazione è drammatica – aggiunge –. Al momento l’abitato di Boccassuolo è diviso in due e molte famiglie (una cinquantina), sono costrette ad un parziale isolamento in quanto l’unica alternativa possibile è percorrere una strada dissestata ed un percorso lungo ore per raggiungere Palagano. Enormi disagi, quindi, anche per gli studenti".

Il sindaco, i tecnici del Comune, dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo e Protezione civile sono costantemente sul posto coordinando la sicurezza e i lavori. Al momento sono state incaricate ditte per cercare di rallentare la frana che a breve potrebbe interessare diverse abitazioni. "Il movimento franoso è la riattivazione di quello del 1938, avvenuto in una zona di bosco sotto al monte Cantiere – fa sapere Nico Bettuzzi, titolare di Cava Cinghi –. Con la pioggia insistente di questi giorni, venerdì la terra ha cominciato a muoversi, portandosi dietro gli alberi. Nelle ultime 70 ore – continua Bettuzzi – ne avremo dormite due".

Enel è intervenuta tempestivamente isolando la rete di media tensione e ha installato una serie di generatori per non lasciare nessuno al buio. Molte case sono senz’acqua. Per garantire il controllo anche nelle ore notturne è stata installata una torre faro, e da oggi la strada comunale sarà regolata a senso unico alternato per permettere le operazioni.

Walter Bellisi