Montagna, pioggia di fondi "Superiamo i campanilismi"

È la prima volta che comuni della montagna modenese, bolognese e reggiana si siedono attorno a un tavolo con il proposito di abbattere il campanilismo e di lavorare assieme per far crescere l’intero territorio. La volontà di creare sinergie è stata espressa di fronte alla pioggia di finanziamenti messi in campo da Regione e Governo a favore dell’Appennino, per privati e Comuni. Fondi annunciati mercoledì a Sestola dall’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, al centro del tavolo nella Sala conferenza del suggestivo Castello.

Con lui, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e i quattro sindaci dei Comuni del Cimone: Stefano Muzzarelli di Fanano, Fabio Magnani di Sestola, Leandro Bonucchi di Montecreto, Daniela Contri di Riolunato. In platea, oltre a tanti esercenti e operatori turistici, sedevano i primi cittadini modenesi di Pievepelago, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, oltre a due provenienti da fuori provincia: Enrico Ferretti di Ventasso (Reggio Emilia), e Sergio Polmonari di Lizzano in Belvedere (Bologna). C’era attesa di conoscere nel dettaglio le risorse in arrivo. Corsini ha scandito cifre molto importanti per l’Appennino emiliano romagnolo: 4 milioni di euro per i ristori alle attività economiche che hanno subito danni a causa della mancanza di neve nel penultimo inverno, 45 milioni a fondo perduto per le qualificazioni alberghiere, 30 milioni dal Governo per gli impianti di risalita e impianti sportivi, oltre a 7 milioni, 50% dei quali dal Governo e altrettanti dalla Regione, sulla legge 17, per finanziare le riqualificazioni e ammodernamenti degli impianti di risalita. E ancora, la nuova legge sul commercio, il cui iter di approvazione è già stato avviato n Regione, avrà una dotazione iniziale di 10 milioni.

"Bisogna presentare progetti ed essere pronti a cogliere queste opportunità – ha spronato Corsini –. I bandi stanno uscendo". Durante l’incontro, organizzato dal Consorzio del Cimone e dal Consorzio albergatori Cimone Holiday (il presidente Luca Biolchini ha aperto i lavori), moderato da Beppe Boni, editorialista de Il Resto del Carlino, si sono ascoltate più volte le parole collaborazione, sinergia anche fra pubblico e privato, e stop ai campanili "che non hanno aiutato per la crescita, mentre dobbiamo ragionare come comprensorio". "Abbiamo bisogno di fare concertazione di una comunità intera del territorio, con tutti gli attori – ha sottolineato il presidente Fabio Braglia – dobbiamo tenere conto dei cambiamenti climatici, e quindi reinventarci, pensare a un turismo diverso. Abbiamo in campo progetti anche noi, ora stiamo portando avanti i patti territoriali". Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone: "Il merito di questi contributi va all’assessore Corsini. Tutte le forze politiche hanno fatto sì che arrivassero al nostro Appennino. É la prima volta che si parla solo di Appennino senza le Alpi. Ora abbiamo questa grossa opportunità, ci sono i fondi destinati ai privati. Ricordiamoci che senza i privati le stazioni sciistiche non vanno avanti. È arrivato il momento di fare sinergia e bando ai campanilismi". Anche dal bolognese e dal reggiano si auspica di fare squadra. Sergio Polmonari, sindaco di Lizzano: "È la prima volta che parliamo la stessa lingua. Insieme possiamo far valere i nostri diritti".

E Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso: "Questa collaborazione non deve avvenire solo all’interno della provincia di Modena, in questo caso è la Regione Emilia Romagna che ha portato tanti risultati mettendoci tutti assieme".

Momento conviviale al tramonto, in uno scenario da favola, grazie alla collaborazione del prosciuttificio Ca Dante Fanano, del Caseificio Santa Lucia Rocchetta, della Cantina Valsamoggia e della Gelateria Pelloni di Sestola.

Walter Bellisi