"Montagna, si va verso il tutto esaurito"

In calo del 20% rispetto allo scorso anno le presenze del mese di giugno, a causa del forte maltempo che ha colpito la Regione e che non ha risparmiato neanche l’Appennino Modenese. Un danno per le attività della zona che fortunatamente stanno recuperando, grazie al meteo favorevole di queste ultime settimane. Luglio sta registrando un +5% rispetto allo scorso anno e agosto va già verso il tutto esaurito, con picchi di prenotazioni per Ferragosto, dove il 90% delle strutture alberghiere e degli appartamenti risulta già prenotato.

"I turisti scelgono le nostre montagne – commenta Gabriella Gibertini, Presidente Assolutismo Confesercenti Modena – per una vacanza all’insegna del turismo verde, dello sport, delle attività all’aperto come trekking, mountain bike, camminate, per l’enogastronomia e per le tante proposte in grado di soddisfare tutti, giovani, famiglie e anziani". "In questi ultimi anni – aggiunge Gibertini – abbiamo riscontrato una crescita anche del turismo sportivo e, per il valore che apporta al territorio, è necessario implementare maggiormente questa tipologia di turismo. Come Assoturismo abbiamo in programma un convegno a Pavullo il prossimo 8 settembre proprio sul tema del turismo legato agli eventi sportivi, nel corso del quale avanzeremo proposte per incentivare gli arrivi e le presenze turistiche nel nostro Appennino".

"Da tempo rimarchiamo l’esigenza di intervenire con azioni mirate per una innovazione del prodotto turistico dell’Appennino Verde soprattutto per quanto riguarda lo sport e gli eventi sportivi. Per questo sarà fondamentale investire in infrastrutture quali campi da calcio - basket - palestre - piscine e inoltre creare nuovi eventi che tendano a connotare sempre più il territorio dell’Appennino come meta ideale per la vacanza attiva".