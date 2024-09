Montale, concerto per il tenore

A Modena la preghiera, a Montale l’omaggio e il canto. La giornata del 17° anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti, domani, inizierà alle 8.30 con la Santa Messa in suffragio del tenorissimo che sarà celebrata nella sua carissima chiesa di San Faustino, in via Giardini, la stessa dove furono celebrati anche i funerali dei suoi genitori, Fernando e Adele. Un momento di ricordo raccolto. Il tributo a Pavarotti continuerà poi al cimitero di Montale Rangone, dove il cantante riposa nella tomba di famiglia che durante l’anno viene visitata da diverse persone, in particolare appassionati di musica.

E proprio a Montale, nella piazza Pavarotti dell’EcoVillaggio, stasera alle 21 si terrà il concerto per Pavarotti (a ingresso libero), "con cui si concluderà anche l’estate musicale di Castelnuovo Rangone", sottolinea Stefano Solignani, assessore alla cultura. Sul palco saranno il soprano Renata Campanella, il mezzosoprano Anna Malavasi, il tenore Diego Cavazzin e il baritono Marzio Giossi, accompagnati al pianoforte dal maestro Stefano Giaroli, in un florilegio di arie d’opera e duetti. "Anche quest’anno il bel canto dedicato a Pavarotti risuonerà nel parco di EcoVillaggio ricordandoci quanto l’arte, la cultura e la natura valorizzano lo stare bene insieme", rimarca l’impreditrice Silvia Pini.

