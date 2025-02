Montale ha pronto lo champagne. Mc cerca l’impresa con Altamarca

C’è una formazione del futsal modenese che già a febbraio è a un passo dal festeggiare il salto di categoria. Il Montale schiacciasassi di C2 ha conquistato giovedì, nel posticipo casalingo col Celtic, la vittoria numero 12 su 12 gare con un 3-2 firmato dai gol di Cellurale, Meschini e Ruvolo e oggi pur riposando nella 5^ di ritorno potrebbe stappare lo champagne dal divano.

Gli "orange" sono infatti a +14 sul Sant’Agata che ospita la Legione Parmense fanalino di coda a zero: i bolognesi devono ancora giocare 5 gare e vincendole tutte possono arrivare al massimo a quota 37, un punto in più degli attuali 36 del Montale, che però ha solo 4 gare da giocare. In caso dunque di ko o pari del bolognesi (risultati comunque improbabili col fanalino fermo a zero) già oggi il Montale sarà promosso in C1, altrimenti basterà comunque un successo sabato 22 sul campo proprio della Legione Parmense per la certezza. Sempre oggi le altre modenesi sono in trasferta alle 15: l’Emilia quarta va a Lizzano in Belvedere con L’Eclisse, il Nonantola penultimo a Cavriago coi Phoenix.

A2 elite. Dopo il buon pari di Merate coi Saints Milano, secondo risultato utile di fila, il Modena Cavezzo terz’ultimo (+1 sui milanesi e +2 su Verona) torna alle 18 a Cavezzo per affrontare lo Sporting Altamarca terzo in classifica, a caccia di un colpo grosso da 3 punti che manca da 9 giornate. Coach Checa deve fare a meno di Amarante squalificato e di Vlasi e Matarese ko, torna Campo dalla squalifica. Clas. Mestre 40, Mantova 38, Altamarca 30, Elledì 27, Cdm e Maccan 26, Rovereto 25, Pordenone e Lecco 23, Cesena 16, Leonardo 13, Modena Cavezzo 12, Milano 11, Ol. Verona 10.

Le altre. In C1 (6^ di ritorno) super sfida per la capolista Pro Patria San Felice che alle 15 riceve a Concordia il Gatteo terzo a -2, mentre l’altra prima della classe Baraccaluga ospita il Forlì. Alle 15 il fanalino Sassuolo va a Colorno col Parma. In Serie D la 4^ di ritorno si è aperta ieri sera con United Carpi-J. Finale e Castiglionese-Sporting Modena, oggi alle 15,30 Terre di Castelli-Virtus Correggio, lunedì alle 21 Canarini-Bologna.

Davide Setti