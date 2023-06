Montebaranzone, al via il 3 luglio gli scavi per recuperare i resti del castello matildico

Modena, 16 giugno 2023 – Prenderanno il via il prossimo 3 luglio a Montebaranzone (Prignano sulla Secchia) gli scavi archeologici attraverso i quali per la prima volta si tenterà di recuperare i resti di uno dei castelli di Matilde di Canossa, dove la stessa contessa si ritirò nel 1114, gravemente malata, prima di spegnersi l’anno successivo a Bondeno di Roncore. Ad annunciare la data dell’avvio, che proseguiranno per un triennio un mese l’anno, è stata la Provincia di Modena. L’intervento archeologico si realizzerà grazie a un progetto finanziato dall’Università di Verona, in accordo con il Comune di Prignano, e riguarderà, oltre al punto più alto di Montebaranzone dove un tempo sorgeva il castello, anche l’area di un’antica chiesa duecentesca e di una zona cimiteriale. Lo scavo di Montebaranzone si inserisce in un più ampio progetto promosso dall’ateneo veronese sulla Valle del Secchia che da sempre rappresenta una zona di cerniera tra la pianura Padana e gli Appennini. Come sottolinea il professor Nicola Mancassola, ricercatore dell’Università di Verona, “da alcuni anni l’università di Verona sta svolgendo ricerche archeologiche nella valle del Secchia che hanno visto tra gli altri gli scavi di Castel Pizigolo, Pieve di Toano e Pieve di Castellarano. Da quest’anno l’attenzione si sposterà anche sul versante modenese. In tal senso il castello di Montebaranzone rappresenta il luogo ideale. Importante centro sia di età matildica, sia di età comunale permetterà di capire meglio la storia di questi territori così significativi nel medioevo. Oltre allo scavo archeologico, mi preme sottolineare l’importante occasione che offrirà la ricerca per una valorizzazione e promozione culturale di questa porzione dell’appennino modenese”