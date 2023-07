Montebaranzone, riemergono i resti del castello

Sono suggestive le prime immagini degli scavi archeologici avviati lo scorso 3 luglio a Montebaranzone, frazione del comune di Prignano, a seguito del progetto dell’Università di Verona che ha come obiettivo quello di far riaffiorare il castello medievale che ospitò anche Matilde di Canossa. Secondo le prime notizie che arrivano dal cantiere, come mostrano le immagini qui accanto, il gruppo di archeologi coordinato da Nicola Mancassola ha riscontrato sin dall’inizio una situazione di grande interesse. Non solo, come si può vedere proprio dagli scatti fatti col drone, stanno riemergendo le basi delle strutture un tempo esistenti, ma si ritiene che il prosieguo dei lavori possa ridare la luce anche a reperti ed altre tracce archeologicamente molto importanti. Grazie ai lavori, inoltre, sono già stati localizzati il cimitero associato alla chiesa interna al castello e un esteso complesso di edifici riferibili alla parte signorile del fortilizio. Dunque in prima istanza sarà possibile stabilire con precisione quale fosse l’esatta dispozione degli edifici a Montebaranzone, quando, nel 1100 circa Matilde di Canossa scelse quella suggestiva collina per trascorrere un periodo in cui la sua salute dava segni inequivocabili di una fine ormai vicina.

Il ’cantiere’ di Montebaranzone durerà complessivamente un mese. Faranno seguito altri due interventi simili, rispettivamente l’anno prossimo e nel 2025. L’Università di Verona non è nuova a interventi di questo tipo nella valle del Secchia, basti pensare agli interventi, sempre di natura archeologica, che ha condotto di recente a Toano e a Castellarano, in questi ultimi casi nel territorio di Reggio Emilia. Non è da escludere che già nei prossimi giorni possano riemergere dalla terra di Montebaranzone (mai archeologicamente ’indagata’) altri tasselli del tesoro matildico.