Montecreto, al camp estivo si sperimenta la robotica

Sino alla fine di luglio si tiene a Montecreto la terza edizione del Summer Camp residenziale di MakerDojo.

L’evento (iniziato a metà giugno) è promosso dai Laboratori Aperti di Ferrara, Modena, Forlì e Piacenza ed offre una preziosa opportunità ai giovani partecipanti di immergersi in un ambiente stimolante e formativo. Presso il suggestivo monastero di Montecreto, i partecipanti sono coinvolti in attività laboratoriali incentrate sul coding, la robotica e l’elettronica, alternando momenti di svago e giochi all’aria aperta, permettendo loro di godere appieno dell’atmosfera dell’appennino modenese in totale sicurezza. Il Summer Camp Nazionale MakerDojo rappresenta un’opportunità per i giovani partecipanti di immergersi nello studio delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) attraverso la modalità ’learning by doing’.

L’approccio pratico e hands-on permette ai ragazzi di apprendere in modo coinvolgente e divertente, mettendo in pratica le conoscenze acquisite e stimolando creatività e problem-solving.

Tutte le attività del Summer Camp saranno supportate da uno staff di educatori e tutor altamente competenti ed esperti nella conduzione dei laboratori. È prevista la presenza di un educatore ogni 5 ragazzie, garantendo un’attenzione personalizzata.

g.p.