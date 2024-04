Montecreto, ecco la lista di Ballotti: "Rilanceremo questo territorio"

Si presenta a Montecreto come candidato sindaco il geometra Giuseppe Ballotti, attualmente in pensione dopo un’esperienza professionale di 30 anni come responsabile dell’ufficio tecnico del Comune.

Da cosa nasce la vostra Lista? "La Lista Civica che rappresento è composta da donne e uomini di varie età che vogliono mettere a disposizione la propria esperienza nei vari settori di appartenenza, quali Agricoltura, Istruzione, Medicina, Commercio, Pubblica Amministrazione e Terziario. Il gruppo nasce dall’amore per il nostro paese, per le sue tradizioni e la sua storia, che ci spinge a impegnarci in un percorso la valorizzazione e sviluppo delle tante potenzialità inespresse del nostro meraviglioso territorio, senza logiche di partito ma solo di buon governo".

Quale futuro necessita Montecreto?

"In un momento in cui tutto l’ambiente montano sta attraendo famiglie a spostarsi dalla città per una migliore qualità della vita, Montecreto capoluogo e la frazione di Acquaria si trovano in uno stato di quasi abbandono, privi di servizi essenziali, l’ufficio postale è aperto tre giorni alla settimana, mancano o chiudono negozi, vi è un solo bar, non esistono alberghi ma solo residence; per cui occorre urgentemente invertire rotta".

Cosa proponete?

"Siamo consapevoli che gestire un piccolo e vasto Comune come Montecreto non costituisce un’impresa facile, quindi occorre essere modesti ma lavorare per il bene comune degli abitanti e di chi vorrà diventarlo".

Quali i progetti?

"Oltre a migliorare le condizioni in cui ora versa il paese, daremo priorità all’apertura e al funzionamento degli impianti sciistici comunali, non solo nella stagione invernale, ma dando priorità alle altre stagioni incentivando trekking, cammino lento e circuiti per e-bike. Un’opportunità è la redazione del nuovo piano urbanistico generale, adattandolo alla realtà e bisogni del nostro territorio".

