Montecreto investe sulla cultura, dopo vent’anni riapre il teatro

"Il teatro è una zona franca della vita – diceva Vittorio Gassman – perché lì si è immortali". Forse è esagerato, ma certo l’apertura o riapertura di un teatro e una sala cinematografica è sempre un’occasione positiva per un intero territorio. Deve avere pensato questo, ieri, il sindaco di Montecreto Leandro Bonucchi, quando ha annunciato la riapertura dopo almeno vent’anni di chiusura del cinema - teatro Oriens di Montecreto.

Questo spazio, di proprietà della parrocchia, verrà gestito da un’associazione che sta già lavorando e spalancherà la sala a partire dall’inizio della primavera. Spiega il primo cittadino, ieri nel capoluogo per presentare il progetto culturale "Natura fragile" portato avanti insieme a numerosi altri enti: "Finalmente prestissimo avremo di nuovo aperto questo spazio culturale che è di proprietà della parrocchia che lo mette a disposizione per tutti. La struttura nasce negli anni Sessanta e appunto da una ventina di anni è purtroppo chiusa anche se già ora c’è qualche appuntamento per le scuole. Ora possiamo farvi gli spettacoli soprattutto grazie ai finanziamenti per il restauro che arrivano dal PNRR. Penso sia una bella notizia, così come lo è questo lavoro in rete in ambito culturale. Anche in questo modo la comunità dell’Appennino resta coesa e sviluppa le potenzialità e la ricchezza del proprio patrimonio culturale. A occuparsi della struttura sarà una associazione culturale giù molto attiva".

Ad accompagnare il sindaco allo Spazio F di Fondazione Modena c’era infatti Riccardo Palmieri, attore e operatore culturale, direttore artistico di InStabile19 che gestirà la sala: "Siamo già attivi, per ora con le scuole, ma saremo pronti a marzo per accogliere tutti. La scommessa è soprattutto quella di fare gli spettacoli lontani dalle due stagioni clou, l’inverno e l’estate, con un cartellone ampio e per tutti i pubblici. Per ora facciamo teatro un po’ in ogni luogo, a dicembre ad esempio abbiamo fatto spettacoli anche in negozi e scuole". Palmieri di Instabile 19 – Cajka teatro d’avanguardia popolare, afferente all’Arci di Modena propone nei suoi spettacoli un teatro tra la tradizione, la sperimentazione e il campo sociale.

Stefano Luppi